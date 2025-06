Η Ινδία στέλνει τον πρώτο της αστροναύτη στο Διάστημα έπειτα από 41 χρόνια

Η Ινδία γιορτάζει την επιτυχημένη εκτόξευση της αποστολής Axiom-4 (Ax-4), στην οποία συμμετέχει και ένας Ινδός αστροναύτης.

Ο Σμήναρχος Σουμπχάνσου Σούκλα είναι ο δεύτερος Ινδός που ταξιδεύει στο Διάστημα και ο πρώτος που θα επισκεφτεί το τροχιακό εργαστήριο της NASA, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το ταξίδι του γίνεται 41 χρόνια μετά τον Ράκες Σάρμα, που το 1984 ήταν ο πρώτος Ινδός που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Με επικεφαλής την πρώην αστροναύτη της NASA, Πέγκι Γουίτσον η αποστολή Ax-4 εκτοξεύτηκε την Τετάρτη στις 02:31 (τοπική ώρα Φλόριντα), από το Kennedy Space Center της NASA.

Η πτήση προς τον ISS με την Ax-4 - μια εμπορική αποστολή που οργανώνεται από την ιδιωτική εταιρεία Axiom Space με έδρα το Χιούστον - είναι συνεργασία ανάμεσα στη NASA, τον Ινδικό Οργανισμό Διαστήματος (ISRO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και την SpaceX.

The #Ax4 crew—commander Peggy Whitson, @ISRO astronaut Shubhanshu Shukla, @ESA astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski, and mission specialist Tibor Kapu—emerges from the Dragon spacecraft and gets their first look at their home in low Earth orbit. pic.twitter.com/5q0RfoSv4G