Η Ινδία εκτόξευσε κατά λάθος πύραυλο στο Πακιστάν

Η Ινδία εκτόξευσε κατά λάθος πύραυλο στο έδαφος του Πακιστάν, σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο έκανε λόγο για περιστατικό που έγινε κατά λάθος και για το οποίο λυπούνται βαθύτατα ενώ όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του προκλήθηκε από «τεχνική δυσλειτουργία».

«Στις 9 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μίας συντήρησης ρουτίνας, μία τεχνική δυσλειτουργία οδήγησε στην κατά λάθος εκτόξευση πυραύλου.

»Έγινε γνωστό ότι ο πύραυλος προσγειώθηκε στο Πακιστάν. Παρά το γεγονός ότι λυπούμαστε βαθιά για το περιστατικό, αποτελεί ανακούφιση το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής λόγω του ατυχήματος» ανέφεραν οι υπηρεσίες της υπουργείου Άμυνας στην Ινδία.

Η κυβέρνηση της Ινδίας διέταξε έρευνα για το ατύχημα, όπως συμπλήρωσε το υπουργείο Άμυνας.

