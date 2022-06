Η Ιβάνκα Τραμπ απέρριψε τα περί «εκλογικής κλοπής»- Ο πατέρας της δεν το πήρε καλά

Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιρνε αποστάσεις από συνεργάτες που του πήγαιναν κόντρα όταν ήταν στον Λευκό Οίκο. Τώρα, βρήκε έναν νέο στόχο: τη μεγαλύτερη κόρη του.

Με αυτό τον τρόπο σχολιάζουν οι New York Times την αντίδραση του πρώην προέδρου για το γεγονός ότι η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής κλοπής.

Η ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά την εισβολή στο Καπιτώλιο, πρόβαλε βιντεοσκοπημένη κατάθεση της Ιβάνκα Τραμπ. Σε αυτή- σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης- είπε ότι αποδέχθηκε αυτό που έλεγε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ, Γουίλιαμ Μπαρ. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε εκτεταμένη εκλογική απάτη που άλλαξε το αποτέλεσμα. «Σέβομαι τον υπουργό Δικαιοσύνης Μπαρ. Οπότε αποδέχθηκα αυτό που έλεγε», ανέφερε η Ιβάνκα Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος απάντησε μέσω της δικής του πλατφόρμας social media, υποστηριζοντας ότι η κόρη του «είχε αποχωρήσει» τις τελευταίες ημέρες της θητείας του.

«Η Ιβάνκα Τραμπ δεν ενεπλάκη στην εξέταση ή τη μελέτη των εκλογικών αποτελεσμάτων», έγραψε σε μία από τις οχτώ αναρτήσεις που έκανε για την πρώτη ακρόαση της εξεταστικής επιτροπής.

«Είχε από καιρό αποχωρήσει και- κατά την άποψή μου- προσπαθούσε μόνο να σεβαστεί τον Μπιλ Μπαρ και τη θέση του ως υπουργός Δικαιοσύνης (ήταν χάλια)», συμπλήρωσε.

Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν υψηλόβαθμος σύμβουλος του Λευκού Οίκου και συνέχισε να εργάζεται στη διοίκηση μέχρι το τέλος, σημειώνουν οι New York Times. Οι συνάδελφοί της έχουν αναφέρει ότι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που προέτρεπαν τα στελέχη του Λευκού Οίκου να «δώσουν μάχη» το βράδυ των εκλογών, ακόμη κι όταν έγινε σαφές ότι ο πατέρας της πιθανότατα θα έχανε.

Ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ- επίσης υψηλόβαθμος σύμβουλος του Λευκού Οίκου- συμμετείχε σε αρκετές συναντήσεις για τη μετεκλογική στρατηγική με πλειάδα πολιτικών και συμβούλων, αλλά και με δικηγόρους όπως ο Ρούντολφ Τζουλιάνι.

Πέρα από την αντίδραση για τα σχόλια της κόρης του, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι «ενέκρινε» το σύνθημα «κρεμάστε τον Πενς» που φώναζε για τον αντιπρόεδρό του ο όχλος που εισέβαλε στο Καπιτώλιο.

«Ποτέ δεν είπα ούτε σκέφτηκα να πω “κρεμάστε τον Μάικ Πενς”», έγραψε ο Τραμπ. «Αυτό είτε είναι κατασκευασμένη ιστορία από κάποιον που θέλει να γίνει σταρ, είτε fake news», συμπλήρωσε.

Η αντιπρόεδρος της επιτροπής, η Ρεπουμπλικανή Λιζ Τσέινι, δεν είπε πως ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε αυτή τη φράση. Επικαλούμενη κατάθεση, ανέφερε ότι ο Τραμπ αντέδρασε λέγοντας «ίσως οι υποστηρικτές μας έχουν τη σωστή ιδέα» και ότι ο Πενς «το αξίζει».

«Απόλυτα προκατειλημμένο, πολιτικό κυνήγι μαγισσών», έγραψε σε άλλη ανάρτηση αναφερόμενος στην επιτροπή. Επίσης, επιτέθηκε στον Μπαρ, χαρακτηρίζοντας τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης «δειλό», «αδύναμο και τρομαγμένο» και «ηλίθιο».

Στην κατάθεσή του, o Μπαρ είπε πως είχε δηλώσει επανειλημμένα στον πρώην πρόεδρο ότι δεν βλέπει ενδείξεις νοθείας των εκλογών που θα μπορούσε να είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα, χαρακτήρισε «μα@@@@@» τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί κλοπής και κατέθεσε ότι του είχε πει πως έχουν «μηδενική βάση».

NBCNews: In a tape Chairman Thompson played of the Jan. 6 committees’s interview with William Barr, the former AG said he “repeatedly told the president in no uncertain terms that I did not see evidence of fraud that, you know, would have affected the ou… pic.twitter.com/FFw16P9zKW