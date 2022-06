Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ «στο επίκεντρο» της συνωμοσίας που οδήγησε σε «απόπειρα πραξικοπήματος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης συνωμοσίας για την ανατροπή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών, που κορυφώθηκαν με μια «απόπειρα πραξικοπήματος», σύμφωνα με την ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, έγινε με την «ενθάρρυνση» του πρώην προέδρου, υπογράμμισε ο Μπένι Τόμπσον, ο Δημοκρατικός που είναι επικεφαλής της επιτροπής. Έκανε λόγο για μια «εκτεταμένη συνωμοσία, με πολλά βήματα, που στόχευε στην ανατροπή των προεδρικών εκλογών». «Η δημοκρατία μας παραμένει σε κίνδυνο», προειδοποίησε, καθώς «η συνωμοσία για να ανατραπεί η βούληση του λαού δεν έχει τελειώσει».

«Όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το πρωί της 6ης Ιανουαρίου, η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά το νόμιμο αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 και σε παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσής του να εγκαταλείψει την εξουσία», τόνισε η Λιζ Τσέινι, η Ρεπουμπλικανή αντιπρόεδρος της επιτροπής.

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματά της, η επιτροπή πρόβαλε βίντεο που δεν είχαν έρθει έως τώρα στη δημοσιότητα, όπως και καταθέσεις μερικών εκ των στενότερων συνεργατών του Τραμπ και μελών της οικογένειάς του. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπαρ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ- αμφότεροι πρώην σύμβουλοι του Λευκού Οίκου.

Τα βίντεο από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου δείχνουν την ακραία βία του όχλου που όρμησε στο Καπιτώλιο, κάνοντας επίθεση στους αστυνομικούς και φωνάζοντας ότι πρέπει να «απαγχονιστεί» ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Μάικ Πενς. Μάλιστα, η Τσέινι επεσήμανε ότι ο πρώην πρόεδρος- γνωρίζοντας για αυτά τα συνθήματα- είπε σε συνεργάτες του ότι ίσως να το «άξιζε» αυτό ο Πενς. Ο Τραμπ ήταν έξαλλος μαζί του, γιατί προήδρευσε της διαδικασίας στο Κογκρέσο παρότι τον πίεζε- κατ’ ιδίαν και δημοσίως- να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στην κατάθεσή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ, Γουίλιαμ Μπαρ, είπε πως είχε δηλώσει επανειλημμένα στον πρώην πρόεδρο πως δεν βλέπει ενδείξεις νοθείας των εκλογών που θα μπορούσε να είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα, χαρακτήρισε «μα@@@@@» τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί κλοπής και κατέθεσε ότι του είχε πει πως έχουν «μηδενική βάση».

