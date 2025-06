Ιαπωνική διαστημική εταιρεία απέτυχε ξανά να φτάσει στην Σελήνη

Η ιαπωνική διαστημική εταιρεία ispace για δεύτερη συνεχόμενη φορά έστειλε ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο στη Σελήνη χωρίς ωστόσο να καταφέρει να το προσεδαφίσει με επιτυχία.

Το «Resilience» θα ήταν το πρώτο εμπορικό σκάφος, εκτός των ΗΠΑ, που θα κατάφερνε να προσγειωθεί με επιτυχία στη Σελήνη. Η προσγείωση ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα ΗΠΑ) ή για το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ιαπωνίας), στη βόρεια περιοχή της Σελήνης που λέγεται Mare Frigoris.

Όμως, η ζωντανή μετάδοση της ispace σταμάτησε περίπου 30 λεπτά αργότερα, καθώς οι υπεύθυνοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το διαστημόπλοιο και δεν ήταν σίγουροι τι είχε συμβεί.

Fly me to the Moon 🎵🌝

RESILIENCE status: nominal

Distance above the Lunar surface: ca. 100 km

Current orbital phase: Low lunar orbit, traveling at ca. 5,800 km/h



RESILIENCE remains in a circular orbit as landing day approaches. This video was captured from lunar orbit by… pic.twitter.com/Ll7FCudqL5 — ispace (@ispace_inc) June 4, 2025

«Το προσωπικό του κέντρου ελέγχου της αποστολής θα συνεχίσει να προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σκάφος», είπε ένας σχολιαστής της ispace λίγο πριν διακοπεί η ζωντανή μετάδοση, υποσχόμενος ενημέρωση σε συνέντευξη Τύπου «σε λίγες ώρες».

Το σκάφος Resilience επρόκειτο να αφήσει στην επιφάνεια της Σελήνης ένα μικρό ρόβερ ευρωπαϊκής κατασκευής με το όνομα Tenacious, για μια αποστολή διάρκειας δύο εβδομάδων. Υψηλής ανάλυσης βίντεο και δεδομένα θα μεταδίδονταν πίσω στη Γη, ώστε να τα παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και οι συνεργάτες της.

Το ρόβερ διαθέτει ένα μικρό φτυάρι, με σκοπό τη συλλογή δειγμάτων εδάφους, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού νερού ή πάγου στη Σελήνη — στοιχείων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή ή ανθρώπινη παρουσία στο μέλλον.

At this moment, we have not yet been able to establish communication with RESILIENCE, but ispace engineers in our Mission Control Center are continuing to work to contact the lander. We will share an update with the latest information in a media announcement in the next few… pic.twitter.com/D2TMGHK5f3 — ispace (@ispace_inc) June 5, 2025

Το περιστατικό θύμισε την αποτυχία της αποστολής Hakuto-R Mission 1 της ispace τον Απρίλιο του 2023, όταν χάθηκε η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο λίγο πριν την προγραμματισμένη προσγείωση. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ένα σφάλμα στο λογισμικό έκανε το σκάφος να νομίζει πως είχε ήδη προσγειωθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνέχιζε να πέφτει με ταχύτητα προς την επιφάνεια της Σελήνης.

Το Resilience εκτοξεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, με τον ίδιο πύραυλο που μετέφερε και το Blue Ghost - ένα άλλο σεληνιακό σκάφος, φτιαγμένο από τη νεοσύστατη εταιρεία Firefly Aerospace στο Τέξας. Το Blue Ghost ακολούθησε πιο γρήγορη πορεία προς τη Σελήνη και κατάφερε τη δική του πρωτοποριακή προσγείωση στις 2 Μαρτίου.

As of 8:00 a.m. on June 6, 2025, mission controllers have determined that it is unlikely that communication with the lander will be restored and therefore completing Success 9 is not achievable. It has been decided to conclude the mission.



“Given that there is currently no… pic.twitter.com/IoRUfggoiQ — ispace (@ispace_inc) June 6, 2025

Η αποτυχία της αποστολής Hakuto-R Mission 2 αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την πρωτοβουλία Venture Moon της ispace, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, θα έβαζε τις βάσεις για μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Τα φιλόδοξα σχέδια περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας σεληνιακής πόλης με χίλιους κατοίκους, με τους πρώτους να φτάνουν πιθανώς ήδη από το 2040.

Η εταιρεία ελπίζει επίσης να φιλοξενήσει στο μέλλον χιλιάδες διαστημικούς τουρίστες για πιο σύντομες επισκέψεις. «Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια οικονομία γύρω από τη Σελήνη, μια οικονομία όπου η Σελήνη και η Γη θα είναι συνδεδεμένες οικονομικά και κοινωνικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ispace, Τακέσι Χακαμάντα, σε γραπτή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την απόπειρα προσγείωσης της Πέμπτης.

«Βλέπουμε την επιτυχημένη προσσελήνωση απλώς ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς αυτόν τον στόχο. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η προσπάθεια και η μακροπρόθεσμη επιτυχία της θα συμβάλουν στο να γίνει η ζωή στη Γη πιο βιώσιμη για όλη την ανθρωπότητα.», πρόσθεσε ο ίδιος.



Με πληροφορίες από Guardian

