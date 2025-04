Η SpaceX εκτόξευσε την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση πάνω από τις πολικές περιοχές της Γης

Η SpaceX εκτόξευσε ένα πλήρωμα τεσσάρων ιδιωτών αστροναυτών με επικεφαλής έναν επιχειρηματία της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων σε μια αποστολή να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη τόσο πάνω από τον Βόρειο όσο και πάνω από τον Νότιο Πόλο, μια τροχιά που κανένας άνθρωπος δεν έχει διανύσει στο παρελθόν.

Ένα διαστημικό σκάφος που βρίσκεται σε τροχιά πάνω από τους πόλους μπορεί να παρατηρήσει ολόκληρο τον πλανήτη καθώς περιστρέφεται από κάτω. Η διαδρομή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για δορυφόρους καιρού, χαρτογράφησης και κατασκοπείας. Με πολλούς από αυτούς τους δορυφόρους να βρίσκονται ήδη σε πολική ή σχεδόν πολική τροχιά, οι ερευνητές δήλωσαν ότι μια αποστολή που θα έστελνε ανθρώπους γύρω από τους πόλους δεν ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη από επιστημονική άποψη.

Παρόλα αυτά, η αποστολή, η οποία σύμφωνα με την SpaceX θα διαρκέσει τρεις έως πέντε ημέρες, τράβηξε την προσοχή. Χρηματοδοτήθηκε από τον Τσουν Γουάνγκ, έναν επενδυτή που έκανε την περιουσία του στην εξόρυξη blockchain και κρυπτονομισμάτων. «Με το ίδιο πρωτοποριακό πνεύμα που είχαν οι πρώτοι εξερευνητές των πόλων, στοχεύουμε να φέρουμε νέα δεδομένα και γνώσεις για να προωθήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους της εξερεύνησης του διαστήματος», δήλωσε πριν από την εκτόξευση ο Τσουν Γουάνγκ, διοικητής της αποστολής.

Ο Γουάνγκ λέγεται ότι κατέβαλε στην εταιρεία του Έλον Μασκ 55 εκατομμύρια δολάρια και επέλεξε τρία άτομα να τον συνοδεύσουν. Ο 42χρονος Γουάνγκ γεννήθηκε στο Τιαντζίν της Κίνας και έγινε πολίτης της Μάλτας το 2023. Η διαστημική του στολή φέρει τη σημαία της Μάλτας.

