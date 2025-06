Μία ιαπωνική εταιρεία θέλει να χτίσει πόλη στη Σελήνη μέχρι το 2040 - Αλλά πρώτα πρέπει να φτάσει

Η ιδιωτική διαστημική εταιρεία ispace, με έδρα το Τόκιο, θα επιχειρήσει την Πέμπτη τη δεύτερη προσπάθειά της για προσσελήνωση σκάφους στη Σελήνη.

Η αποστολή, εφόσον πετύχει, θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για τον μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας: τη δημιουργία μιας μόνιμης σεληνιακής εγκατάστασης έως το 2040.

Το σκάφος Resilience, μέρος της αποστολής Hakuto-R Mission 2, εκτοξεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX και έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά από ταξίδι σχεδόν πέντε μηνών. Η προσσελήνωση είναι προγραμματισμένη στην περιοχή Mare Frigoris, γνωστή και ως «Θάλασσα του Ψύχους». Η εταιρεία έχει ορίσει τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες, σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την προσεδάφιση στην αρχική ζώνη.

Τι θα μεταφέρει η αποστολή στη Σελήνη

Η ispace είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά προσσελήνωση τον Απρίλιο του 2023, αλλά τότε το σκάφος χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά πριν φτάσει στον τελικό προορισμό του, λόγω τεχνικού σφάλματος.

Fly me to the Moon 🎵🌝

RESILIENCE status: nominal

Distance above the Lunar surface: ca. 100 km

Current orbital phase: Low lunar orbit, traveling at ca. 5,800 km/h



RESILIENCE remains in a circular orbit as landing day approaches. This video was captured from lunar orbit by… pic.twitter.com/Ll7FCudqL5 — ispace (@ispace_inc) June 4, 2025

Η νέα αποστολή μεταφέρει τόσο εμπορικά όσο και επιστημονικά φορτία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:

Ηλεκτρολύτης νερού, για δοκιμές παραγωγής υδρογόνου και οξυγόνου από σεληνιακό νερό.

Μονάδα καλλιέργειας άλγης, για μελέτη βιώσιμων διατροφικών πηγών σε συνθήκες διαστήματος.

Ανιχνευτής ακτινοβολίας, για τη συλλογή δεδομένων σε περιβάλλον βαθύ διαστήματος.

Η διάρκεια της αποστολής υπολογίζεται σε περίπου δύο εβδομάδες. Μετά την προσεδάφιση, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και ένα μικρό ρομποτικό όχημα, με την ονομασία Tenacious, το οποίο θα εξερευνήσει το έδαφος, θα συλλέξει δείγματα και θα μεταδώσει δεδομένα και βίντεο υψηλής ευκρίνειας στη Γη. Στην πρόσοψή του φέρει και μια καλλιτεχνική εγκατάσταση: ένα μικρό, κόκκινο «σεληνιακό σπίτι» του Σουηδού καλλιτέχνη Mikael Genberg.

6 hours until lunar landing!



And we're here with another fun fact for you:

Onboard RESILIENCE is a water electrolyzer from Takasago Thermal Engineering.

Its goal? Break water into hydrogen and oxygen for the first time on the Moon - key ingredients for future lunar fuel… pic.twitter.com/F1uyWej68l — ispace (@ispace_inc) June 5, 2025

Κεντρικός στόχος ο εντοπισμός νερού στη Σελήνη

Για την ispace, η επιτυχία της αποστολής είναι μόνο η αρχή. Η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, σεληνιακές υποδομές ικανές να υποστηρίξουν 1.000 κατοίκους και να υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες. Κεντρικό στοιχείο αυτού του σχεδίου είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση αποθεμάτων νερού ή πάγου στη Σελήνη, τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε καύσιμο για έναν μελλοντικό σεληνιακό σταθμό ανεφοδιασμού.

We are just days away from our Moon landing attempt! The RESILIENCE lander, carrying our customer payloads and the TENACIOUS micro rover, are in low lunar orbit, readying for decent to the lunar surface on June 5th (UTC/EDT).



Today we’re looking back on our favorite moments… pic.twitter.com/kMrNy2ayIQ — ispace (@ispace_inc) June 3, 2025

«Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας οικονομίας Γης–Σελήνης, όπου οι δύο κόσμοι συνδέονται οικονομικά και κοινωνικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ispace, Takeshi Hakamada. «Η προσσελήνωση δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά ένα θεμελιώδες βήμα. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να συμβάλει στη βιωσιμότητα της ζωής στη Γη».

Με πληροφορίες από ABC