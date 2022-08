Η Hugo Boss εγκαινίασε γκαρνταρόμπα εικονικής πραγματικότητας - Online και με avatar δοκιμάζουν ρούχα οι αγοραστές

Το brand Hugo Boss δημιούργησε γκαρνταρόμπα εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στους online αγοραστές να δοκιμάσουν ρούχα χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα avatar.

To γερμανικό brand συνεργάστηκε με την εταιρεία Reactive Reality, που παρέχει υπηρεσίες δοκιμών ρούχων σε εικονικό δοκιμαστήριο. Η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιμη για πελάτες από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Οι αγοραστές μπορούν να δοκιμάσουν χιλιάδες προϊόντα μέσω εξατομικευμένων μοντέλων που δημιουργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας PITCTOFiT της Reactive Reality.

Τα μοντέλα μέσω επεξεργασίας αποκτούν ακριβείς διαστάσεις του σώματος κάθε καταναλωτή, δίνοντάς τους μια ακριβή εικόνα του πώς θα τους ταιριάζουν τα ρούχα.

Reactive Reality announces partnership with Hugo Boss, allowing shoppers to try on clothes before buying via a virtual dressing room https://t.co/lDV774vzxn https://t.co/oRhxVTArDf pic.twitter.com/0coXH7E2Hh