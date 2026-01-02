Ουκρανία: Ο Κυρίλο Μπουντάνοφ είναι ο νέος επικεφαλής του προεδρικού γραφείου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προσέφερε τη θέση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, Κυρίλο Μπουντάνοφ.

Ο Μπουντάνοφ θα αντικαταστήσει τον επί μακρόν στενό συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Το σκάνδαλο αυτό έχει τροφοδοτήσει τη λαϊκή οργή για τη συνεχιζόμενη διαφθορά σε υψηλό επίπεδο, την ώρα που η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της απέναντι στη Ρωσία.

Ο Γερμάκ, που ήταν επίσης ο βασικός διαπραγματευτής του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη στήριξη των ΗΠΑ, δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος στην έρευνα για κύκλωμα δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση σε ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Αμυντικών και Ασφαλείας Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και στη διπλωματική πορεία των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως την υλοποίηση αυτών των στόχων του κράτους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ο Κυρίλο διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και την απαραίτητη αποφασιστικότητα για να φέρει αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Το προεδρικό διάταγμα για τον διορισμό του 39χρονου στρατηγού δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Ο Μπουντάνοφ ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR από τον Αύγουστο του 2020, όταν διορίστηκε στη θέση από τον Ζελένσκι.

Ο Μπουντάνοφ ανακοίνωσε πως δέχτηκε την πρόταση του Ουκρανού προέδρου, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Χ.

«Αποδέχθηκα την πρόταση του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αναλάβω την ηγεσία του Γραφείου του Προέδρου. Θα συνεχίσω να υπηρετώ την Ουκρανία.

Η θέση του Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας αποτελεί ένα ακόμη επίπεδο ευθύνης απέναντι στο κράτος. Είναι ταυτόχρονα τιμή και βαθιά δέσμευση, ιδίως σε αυτή την καθοριστική στιγμή της ιστορίας της χώρας μας, να επικεντρωθούμε σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνεται. Εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μου στις Ένοπλες Δυνάμεις και προς ολόκληρη την ομάδα της DIU για τη μέχρι τώρα συνεργασία και το έργο μας.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται — να πλήττουμε τον εχθρό, να υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία και να εργαζόμαστε ακούραστα για μια δίκαιη ειρήνη.

Μαζί, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα ελεύθερο και ασφαλές μέλλον για την Ουκρανία.», γράφει ο ίδιος στην ανάρτηση.

I have accepted the proposal of the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to head the Office of the President. I will continue to serve Ukraine.



The position of Head of the Office of the President of Ukraine is another line of responsibility before the state. It is both an… — Chief of Ukrainian Defence Intelligence (@ChiefDI_Ukraine) January 2, 2026

Από τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022, έχει συμμετάσχει σε ανταλλαγές αιχμαλώτων και έχει διατελέσει πρόεδρος οργάνου που συντονίζει τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου.

Έχει τιμηθεί με τον τίτλο «Ήρωας της Ουκρανίας» και έχει λάβει επανειλημμένα μέρος σε ειδικές επιχειρήσεις.