Η φακή Εγκλουβής στο μητρώο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Η Κομισιόν πρόσθεσε τη φακή Εγκλουβής- που καλλιεργείται τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα- στο μητρώο νέα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται στις φακές που καλλιεργούνται στο οροπέδιο της Εγκλουβής στο νησί της Λευκάδας. Όπως επισημαίνει αναλυτικότερα η Κομισιόν, η φακή Εγκλουβής αναφέρεται στους σπόρους του φυτού μιας τοπικής ποικιλίας φακής που καλλιεργείται στην Εγκλουβή της Λευκάδας.

Η φακή Εγκλουβής καλλιεργείται στην περιοχή τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα και δεν έχει αναμειχθεί με άλλες ποικιλίες φακής. Οι φακές έχουν λεία επιφάνεια και είναι λιγότερο επίπεδες από τους σπόρους άλλων ποικιλιών. Είναι ιδιαίτερα μικρές και πολλές έχουν μαύρα ή σκούρα στίγματα ή κηλίδες. Κατά το μαγείρεμα, η φακή Εγκλουβής θερμαίνεται πιο γρήγορα από τις μεσαίες έως μεγάλες ποικιλίες, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται λιγότερο τα θρεπτικά συστατικά του.

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής της φακή Εγκλουβής περιλαμβάνει το χωριό Εγκλουβή του δήμου Λευκάδας. Από την άποψη κλιματικών συνθηκών, οι μήνες για την καλλιέργεια φακής είναι μεταξύ Ιανουαρίου (σπορά) και Ιουνίου (συγκομιδή). Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις και οι άνεμοι που πνέουν από τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και την ποσότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος. Την περίοδο αυτή ο βροχερός καιρός και οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν από το Ιόνιο πέλαγος οδηγούν σε εξαιρετική λίπανση και επομένως πολύ καλή παραγωγή.

🇪🇺 🇬🇷 New Protected Designation of Origin from Greece registered:



Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis



refers to the lentils grown on the Englouvi plateau on the Ionian island of Lefkada.



Discover more⬇https://t.co/EY4ZnLgM1R#EUQuality pic.twitter.com/Thmn31EWSl