Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ για τον καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου

Μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη παραχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ το βράδυ της Πέμπτης στους δημοσιογράφους που κάλυψαν το ταξίδι του στο Κέιπ Τάουν, πριν αναχωρήσει από τη Νότιο Αφρική, όπου είχε παραβρεθεί στην απονομή των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards».

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου χαρακτήρισε τη χρονιά που πέρασε ως την «πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του» ενώ αναφέρθηκε και στην σχεδόν παράλληλη διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου. «Αυτή ήταν πιθανώς η πιο δύσκολη χρονιά στη ζωή μου. Έτσι, η προσπάθεια να ξεπεράσω όλα τα άλλα και να κρατήσω τα πάντα υπό έλεγχο ήταν πραγματικά δύσκολη», τόνισε ο Βρετανός γαλαζοαίματος.

Σχετικά με την σχεδόν παράλληλη διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου, ο 42χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε: «Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις». Ο πρωτότοκος γιος του Βρετανού μονάρχη και της αξέχαστης πριγκίπισσας Νταϊάνα τόνισε πως είναι περήφανος για την Κέιτ Μίντλετον και τον βασιλιά Κάρολο, οι οποίοι έδωσαν τις μάχες για την υγεία τους με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Την Τετάρτη, λίγο πριν την έναρξη της απονομής των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards» στο Κέιπ Τάουν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους του Sky News και του BBC για την εξέλιξη της υγείας της Κέιτ Μίντλετον απάντησε πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας υπήρξε «αξιοθαύμαστη» σε όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους και είπε πως εκείνη και τα τρία παιδιά τους θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση την τελετή της απονομής των βραβείων. Την Πέμπτη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον: «Αυτή τα πηγαίνει καλά. Πηγαίνει καλά».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος εμφανίστηκε με γένια στην τελετή των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards», δήλωσε πως ο νέος του τίτλος «πρίγκιπας της Ουαλίας», που του δόθηκε όταν ο πατέρας του έγινε βασιλιάς, τον επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες ενώ ο ίδιος θα ήθελε να έχει την ελευθερία να ασχολείται με πρότζεκτ, όπως οι δράσεις για το περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά βραβεία «Earthshot Prize Awards» είναι ένας θεσμός που θέσπισε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε συνεργασία με το «Royal Foundation» το 2020.

