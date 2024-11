Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έπαιξε ράγκμπι με μαθητές σε φτωχή συνοικία του Κέιπ Τάουν

Τις δεξιότητές του στο ράγκμπι «ξεσκόνισε» ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος από τη Δευτέρα βρίσκεται στο Κέιπ Τάουν για να παρευρεθεί στην τελετή απονομής των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards», έναν θεσμό που ίδρυσε ο ίδιος σε συνεργασία με το «Royal Foundation» το 2020.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επισκέφθηκε τη Δευτέρα σχολείο του δήμου Ocean View στο Κέιπ Τάουν και συναντήθηκε με μαθητές αλλά και με θρύλους του ράγκμπι.Ο δήμος Ocean View ιδρύθηκε μεταξύ του 1960 και του 1970, ως δήμος για έγχρωμους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί βίαια από τις γειτονικές αποκαλούμενες «λευκές περιοχές», από το απαρτχάιντ.

Οι περισσότεροι μαθητές της περιοχής αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στερήσεις στην καθημερινότητά τους και η ενασχόληση με το ράγκμπι χρησιμοποιείται ως ένα μέσο που ενώνει τις κοινότητες και στηρίζει τους μαθητές. Κατά την άφιξή του στο σχολείο ο Βρετανός γαλαζοαίματος συναντήθηκε με μερικούς κορυφαίους πρώην παίκτες του αθλήματος αλλά η συνάντηση με τον 39χρονο Τιντάι Μταγουαρίρα, πρώην παίκτη και διεθνή θρύλο του ράγκμπι, «ξύπνησε» αναμνήσεις στον πρίγκιπα της Ουαλίας.

Prince William, the Prince of Wales, kicked off his four day visit to South Africa by visiting a rugby training academy in Ocean View, outside Cape Town. I personally prefer rugby to football.



