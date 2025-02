Η εκδήλωση της βασίλισσας Καμίλα με τους Κέιτ Μπλάνσετ, Άντριου Γκάρφιλντ και Τζέιμς Κόρντεν στο Μπάκιγχαμ

Η βασίλισσα Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου, ως προστάτιδα του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου, φιλοξένησε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο «πράσινο δωμάτιο» του Μπάκιγχαμ, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί και προσωπικότητες του θεάτρου.

Ανάμεσά τους ήταν η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ, ο πρώην παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής «Late Show» Τζέιμς Κόρντεν (James Corden) και ο άλλοτε κινηματογραφικός Spider-man, Άντριου Γκάρφιλντ.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρωταγωνιστής του «Downton Abbey» Τζιμ Κάρτερ και η σύζυγός του Ιμέλντα Στάντον, η οποία υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ στη σειρά «The Crown» και η Λέσλι Μάνβιλ, η οποία ενσάρκωσε την πριγκίπισσα Μαργαρίτα στη σειρά του Netflix.

Η εκδήλωση περιελάμβανε μια έκπληξη για τη βασίλισσα, μια μικρή παράσταση του «The Importance of Being Earnest», όπου η ηθοποιός Σάρον Ντ. Κλαρκ υποδύθηκε τη Λαίδη Μπράκνελ.

Στη συνέχεια κατά τη συνάντησή της με τους ηθοποιούς, η βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε ότι το έργο είναι «ένα από τα αγαπημένα της» και σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph», ρώτησε την Σάρον Ντ. Κλαρκ για τον ρόλο της. «Μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο που υποδύθηκα τη Λαίδη Μπράκνελ, δεν ήταν ένας ρόλος που περίμενα ποτέ να ενσαρκώσω» απάντησε η ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Καμίλα, η οποία φορούσε ένα μπλε φόρεμα Anna Valentine, ανέλαβε την προστασία του Εθνικού Θεάτρου το 2022, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία ήταν προστάτιδα από το 2019 έως το 2021.

Μετά την παράσταση, ο πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου, Σερ Ντέιμον Μπουφίνι ευχαρίστησε την Καμίλα για την υποστήριξή της τονίζοντας τη σημασία της βασιλικής προστασίας για το θέατρο.

🎭 This evening, Queen Camilla welcomed a number of famous faces to Buckingham Palace to celebrate staff, actors and supporters of the @NationalTheatre. The reception also highlighted the work the National Theatre do in schools and on screen. pic.twitter.com/ug7IJ1etq4