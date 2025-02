Το ιταλικό δείπνο του βασιλιά Καρόλου μαζί με τους Μπέκαμ και σταρ του Χόλιγουντ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συμμετείχαν μαζί με διασημότητες σε ένα επίσημο δείπνο για τον εορτασμό της ιταλικής κουζίνας και του «αργού φαγητού».

Μεταξύ των καλεσμένων της εκδήλωσης του Καρόλου και της Καμίλα στο Highgrove House ήταν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Έλεν Μίρεν και ο Στάνλεϊ Τούτσι

Το ζεύγος προσκάλεσε ηθοποιούς και αστέρες - καθώς και τον Ιταλό πρεσβευτή Inigo Lambertini - στο κτήμα του βασιλιά στο Gloucestershire για να απολαύσουν μια γιορτή με θέμα το «αργό φαγητό».

Η πρωτοβουλία για το «αργό φαγητό» ξεκίνησε το 1986 στη μικρή ιταλική πόλη Bra, όταν ο συγγραφέας τροφίμων Carlo Petrini εξέφρασε την αντίθεσή του στο άνοιγμα ενός McDonald's στην Piazza di Spagna της Ρώμης, οδηγώντας σε εκτεταμένες εθνικές διαμαρτυρίες.

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι εδώ και καιρό υπέρμαχος της φιλοσοφίας, λέγοντας στο πλήθος κατά τη διάρκεια του δείπνου ότι το αργό φαγητό και η Ιταλία είναι «μέσα στην καρδιά μου».

Ο βασιλιάς είπε επίσης: «Το καλό φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά και αυτό που επιλέγουμε να τρώμε μας βοηθά να μας καθορίσουμε - ως οικογένειες, κοινότητες και έθνη.

Μας προσφέρει τροφή, αλλά και άνεση. Συνδέει τις γενιές, καθώς οι συνταγές μεταβιβάζονται από τον έναν στον άλλο. Είναι 'βρώσιμη τέχνη'...».

Η βασίλισσα μίλησε πριν από το δείπνο με τους Μπέκαμ για τη ζωή τους στο Cotswolds. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέφερε είναι «τόσο όμορφο» και πρόσθεσε: «Το αγαπάμε. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εκεί. Έχουμε κοτόπουλα...». Η Καμίλα παρενέβη στη συνέχεια: «Έχω κι εγώ κοτόπουλα!».

Ο βασιλιάς έφτιαξε επίσης ένα μαρτίνι με τον Ιταλό mixologist Alessandro Palazzi, και γέλασε όταν το λεμόνι παραλίγο να μπει στη μύτη του καθώς προσπαθούσε να πιει μια γουλιά.

Το μενού δημιουργήθηκε από τον διάσημο Ιταλό σεφ Francesco Mazzei και εμπνεύστηκε από τον Τούτσι, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς Stanley Tucci: Searching For Italy.

