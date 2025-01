Αγγλία: Η πριγκίπισσα Βεατρίκη γέννησε κορίτσι και του έδωσε ελληνικό όνομα

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη του Ηνωμένου Βασιλείου γέννησε το δεύτερο παιδί της, το οποίο ονόμασε Αθηνά, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η Βεατρίκη και ο σύζυγός της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι, καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους στις 22 Ιανουαρίου, στο νοσοκομείο Chelsea and Westminster του Λονδίνου, ανέφερε η ανακοίνωση του παλατιού.

Η Αθηνά γεννήθηκε αρκετές εβδομάδες πρόωρα και ζύγιζε μόλις 1,9 κιλά, αλλά λέγεται ότι είναι υγιής και τα πάει καλά.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη είναι κόρη του Ανδρέα, Δούκα της Υόρκης και της Σάρα, Δούκισσας της Υόρκης. Είναι ένατη στη γραμμή διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο μετά τον ξάδελφό της Ουίλλιαμ, Πρίγκηπα της Ουαλίας, τα ανίψια της, Γεώργιο, Καρλόττα και Λουδοβίκο της Ουαλίας, τον ξάδελφό της Χάρρυ, Δούκα του Σάσσεξ, τα ανίψια της Άρτσι και Λίλιμπετ και τον πατέρα της Δούκα της Υόρκης, ενώ αποτελεί το πέμπτο εγγόνι της Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το BBC, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είναι ενθουσιασμένοι με την ασφαλή άφιξη του μωρού.

Σε ανακοίνωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ αναφέρεται ότι το μωρό της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του Εντουάρντο ονομάστηκε Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi και γεννήθηκε την περασμένη Τετάρτη, στις 12.57μμ.

