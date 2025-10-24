ΔΙΕΘΝΗ
Η Βρετανία ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους

Η βρετανική υγειονομική Αρχή προειδοποιεί το κοινό ότι η χρήση μη εγκεκριμένων ενέσιμων σκευασμάτων μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία

Φωτ: Unsplash
Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη παγκοσμίως κατάσχεση παράνομων ενέσιμων σκευασμάτων για απώλεια βάρους, ύστερα από επιχείρηση της Υπηρεσίας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) σε παράνομο εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν περίπου 2.000 σύριγγες που περιείχαν τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη,  φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί στη Βρετανία για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Επίσης, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει η MHRA, για το πρώτο παράνομο εργοστάσιο παρασκευής τέτοιων φαρμάκων που εντοπίζεται στη χώρα.

«Πρόκειται για μια σημαντική νίκη στον αγώνα εναντίον αδίστακτων εγκληματιών, οι οποίοι θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο πουλώντας επικίνδυνα και παράνομα ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους, με μοναδικό σκοπό το γρήγορο κέρδος», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ.

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για φάρμακα τύπου GLP-1, όπως τα Ozempic και Wegovy, έχει οδηγήσει σε άνθηση της παράνομης αγοράς, με δεκάδες περιστατικά παραποίησης ή παράνομης διακίνησης να καταγράφονται διεθνώς. Η MHRA έχει εντείνει τους ελέγχους της τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προειδοποιώντας το κοινό ότι η χρήση μη εγκεκριμένων ενέσιμων σκευασμάτων μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία.

