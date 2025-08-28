ΔΙΕΘΝΗ
Mounjaro: Η τιμή του αυξάνεται αλλά η παρασκευάστρια εταιρεία προχωρά σε εκπτώσεις - Ο λόγος

Η ξαφνική αύξηση αιφνιδίασε πάνω από 1,25 εκατομμύρια Βρετανούς ασθενείς που χρησιμοποιούν το φάρμακο

Το Mounjaro, ένα από τα πιο δημοφιλή φάρμακα αδυνατίσματος στη Βρετανία, θα ακριβύνει σημαντικά από την 1η Σεπτεμβρίου, όμως η παρασκευάστρια εταιρεία Eli Lilly προχωρά σε εκπτώσεις για να μετριάσει το βάρος για τους ασθενείς.

Έγγραφο που επήλθε στην κατοχή του Sky News δείχνει ότι τα φαρμακεία θα εφαρμόσουν έκπτωση έως 83 λιρών (περίπου 98 ευρώ) στη μέγιστη δόση. Ωστόσο, ακόμη και με την έκπτωση, το μηνιαίο κόστος για τα 15 mg θα διπλασιαστεί, από 122 λίρες (145 ευρώ) σε 247,50 λίρες (290 ευρώ). Για τις χαμηλότερες δόσεις προβλέπονται μικρότερες εκπτώσεις. Η Eli Lilly επιβεβαίωσε το πρόγραμμα, δηλώνοντας ότι «εργαζόμαστε με ιδιωτικούς παρόχους για να διατηρήσουμε την προσιτή τιμή και αναμένουμε ότι οι εκπτώσεις θα αποτυπωθούν στις τιμές για τους ασθενείς από την 1η Σεπτεμβρίου».

Η απότομη αύξηση αιφνιδίασε πολλούς ασθενείς που κάνουν χρήση του φαρμάκου. Στη Βρετανία πάνω από 1,25 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν φάρμακα απώλειας βάρους, κυρίως μέσω ιδιωτικών συνταγών καθώς η πρόσβαση μέσω NHS είναι περιορισμένη. Υπολογίζεται ότι το 90% αυτών χρησιμοποιεί το Mounjaro, ενέσιμη θεραπεία σε εβδομαδιαία βάση.

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς χάνουν περίπου το 20% του σωματικού τους βάρους μέσα σε λίγους μήνες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το ανταγωνιστικό φάρμακο Wegovy είναι 15%.

Ο 24χρονος Ρις Μάντικ, που ξεκίνησε το Mounjaro τον Νοέμβριο ζυγίζοντας 152 κιλά, έχει χάσει περισσότερα από 38 κιλά και δηλώνει ότι η ζωή του άλλαξε δραστικά. Αγόρασε διπλή δόση όταν πληροφορήθηκε για την αύξηση, αλλά δεν είναι βέβαιος ότι θα μπορέσει να συνεχίσει: «Με τρομάζει. Δεν θέλω να επιστρέψω εκεί που ήμουν πριν από οκτώ ή εννέα μήνες», λέει.

Mounjaro: Ποιες είναι οι εναλλακτικές

Tο διαδικτυακό φαρμακείο CheqUp αποστέλλει καθημερινά περίπου 4.000 παραγγελίες φαρμάκων για αδυνάτισμα, σχεδόν όλες για το Mounjaro. Εκτιμά ότι πολλοί χρήστες θα στραφούν στο Wegovy, που θα παραμείνει φθηνότερο, ενώ προειδοποιεί ότι άλλοι ενδέχεται να στραφούν σε επικίνδυνες λύσεις. «Αποφύγετε την αγορά από τη μαύρη αγορά ή μη αδειοδοτημένους παρόχους», δηλώνει ο διευθυντής Τζέιμς Χαντ. «Μην παραλείπετε δόσεις, μην αυτοσχεδιάζετε. Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται όπως έχει σχεδιαστεί κλινικά».

Η αύξηση τιμών ακολούθησε την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «οι ξένοι τζαμπατζήδες» πληρώνουν λιγότερο για φάρμακα απ’ ό,τι οι Αμερικανοί καταναλωτές. Η Eli Lilly υπενθύμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες όπου κυκλοφόρησε το Mounjaro με τιμή πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Τώρα ευθυγραμμίζουμε την τιμή ώστε να υπάρχει δίκαιη παγκόσμια συνεισφορά στο κόστος της καινοτομίας», ανέφερε η εταιρεία.

Με πληροφορίες από Sky News

