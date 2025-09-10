Ο κατασκευαστής του Ozempic κόβει 9.000 θέσεις εργασίας εν μέσω «πολέμου» στα φάρμακα αδυνατίσματος

Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, δημιουργός των δημοφιλών σκευασμάτων Wegovy και Ozempic, ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 11% του προσωπικού της.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες αφού η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα κέρδη της θα μειωθούν, καθώς στην αγορά εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα «αντίγραφα» φαρμάκων για απώλεια βάρους.

Η κίνηση αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Mike Doustdar, που ανέλαβε τον Μάιο στη θέση του Lars Fruergaard Jørgensen. «Οι αγορές μας εξελίσσονται, ειδικά στον τομέα της παχυσαρκίας, που έχει γίνει πιο ανταγωνιστικός και πιο καταναλωτικός. Η εταιρεία μας πρέπει να εξελιχθεί επίσης», δήλωσε ο Doustdar, αναγνωρίζοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη των τελευταίων ετών είχε αυξήσει την πολυπλοκότητα και το κόστος.

Η Novo Nordisk έχει βάλει στόχο να μειώσει τα έξοδα κατά 8 δισ. κορώνες (927 εκατ. λίρες) έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συζητήσεις με τους εργαζόμενους θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, όπως προβλέπουν οι τοπικοί εργατικοί νόμοι, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στις 5 Νοεμβρίου με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η πίεση από τον ανταγωνισμό

Η μεγάλη ζήτηση για ενέσιμα αδυνατίσματος εκτοξεύτηκε μετά την πανδημία, με τη Novo Nordisk να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής. Όμως η αμερικανική Eli Lilly, με το φάρμακο Mounjaro, κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Πρόσφατα, η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι αυξάνει την τιμή του Mounjaro στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και 170%. Η μηνιαία δόση στην υψηλότερη περιεκτικότητα ανεβαίνει από 122 σε 330 λίρες. Η είδηση οδήγησε ορισμένα φαρμακεία να αποθεματοποιήσουν το προϊόν, προκαλώντας ανησυχία στους ασθενείς. Η εταιρεία πάντως προσφέρει ειδικές εκπτώσεις στους προμηθευτές, ώστε η τελική επιβάρυνση των καταναλωτών να είναι μικρότερη από τον Σεπτέμβριο.

Πώς λειτουργούν τα φάρμακα αδυνατίσματος

Τα πιο γνωστά σκευάσματα είναι το semaglutide (Wegovy) και το tirzepatide (Mounjaro). Πρόκειται για ενέσεις που αρχικά προορίζονταν για τον διαβήτη, αλλά γρήγορα βρήκαν απήχηση στο αδυνάτισμα. Χορηγούνται μία φορά την εβδομάδα με προγεμισμένες πένες και καταστέλλουν την όρεξη μιμούμενα μια φυσική ορμόνη που δημιουργεί αίσθηση κορεσμού. Το Mounjaro επηρεάζει επίσης τον μεταβολισμό και την ενεργειακή ισορροπία.

Η θεραπεία ξεκινά με χαμηλή δόση που αυξάνεται σταδιακά. Αν και αποτελεσματικά, τα φάρμακα συνοδεύονται από συχνές παρενέργειες όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Με πληροφορίες από BBC



