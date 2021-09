Η Αντζελίνα Τζολί «μάλωνε» με τον Μπραντ Πιτ για τη συνεργασία με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Με πλήγωνε»

Η Αντζελίνα Τζολί λέει ότι «την πλήγωνε» να βλέπει τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, να συνεργάζεται με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, φτάνοντας σε σημείο να «μαλώνει» μαζί του.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την πρώτη φορά που ένιωσε έλλειψη σεβασμού στη βιομηχανία του θεάματος, λέγοντας στο Guardian πως ήταν κατά τη συνεργασία με τον Γουάινστιν, το 1988, στην ταινία «Playing By Heart», σε ηλικία 21 ετών.

«Η αλήθεια είναι πως η απόπειρα και η εμπειρία της απόπειρας συνιστούν επίθεση», εξηγεί, προσθέτοντας πως «ήταν κάτι παραπάνω από πέσιμο». «Ήταν κάτι από το οποίο έπρεπε να ξεφύγω. Έμεινα μακριά και προειδοποίησα τον κόσμο για εκείνον. Θυμάμαι να λέω στον Τζόνι [Λι Μίλερ], τον πρώτο σύζυγό μου, που ήταν καλός σε αυτό, να μιλήσει και αλλού- να μην αφήνουν κορίτσια μόνα μαζί του».

Η Τζολί ισχυρίζεται πως της ζητήθηκε να κάνει το «The Aviator», «αλλά είπα όχι επειδή μπλεκόταν κι αυτός. Ποτέ δεν είχα σχετιστεί η συνεργαστεί μαζί του. Ήταν δύσκολο για μένα όταν το έκανε ο Μπραντ».

Ο Μπραντ Πιτ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2014 και πήρε διαζύγιο το 2016, συμμετείχε στην ταινία «Inglourious Basterds» (2009) του Κουέντιν Ταραντίνο, μια συμπαραγωγή της Weinstein Company. Η Τζολί ανέφερε επίσης πως το 2012, ο τότε σύζυγός της ζήτησε στον Γουάινστιν να αναλάβει την παραγωγή του θρίλερ «Killing Them Softly», που κυκλοφόρησε η Weinstein Company.

«Μαλώναμε γι' αυτό. Φυσικά με πλήγωνε», λέει η ίδια για την τότε ανάμιξη του Πιτ με τον Γουάινστιν, σημειώνοντας πως για τον λόγο αυτό αποφάσισε να μην παραστεί σε καμία εκδήλωση για την προώθηση της ταινίας.

Σκηνή από την ταινία «Inglourious Basterds» του Quentin Tarantino σε παραγωγή Weinstein Company, η οποία κυκλοφόρησε το 2009. EPA/COURTESY OF THE WEINSTEIN COMPANY

Εκπρόσωπος του Γουάινστιν ανέφερε στο ET πως μετά το Aviator, κάπου μεταξύ 2007 και 2008, η Τζολί πήγε στο Λονδίνο και συναντήθηκε με τον Γουάινστιν και τον σκηνοθέτη Άντονι Μινγκέλα για να ρωτήσει να μπορεί να παίξει στην ταινία «I Don't Know How She Does It». Επιπλέον τόνισε πως από την πλευρά του Γουάινστιν δεν υπήρξε ποτέ καμία επίθεση, ούτε απόπειρα επίθεσης, προσθέτοντας πως οι ισχυρισμοί της ηθοποιού είναι ψευδείς και με στόχο την δημοσιότητα.

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε πρώτη φορά για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, το 2017, στους New York Times, υποστηρίζοντας πως απέρριψε ανεπιθύμητα πεσίματα που της έκανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. «Είχα κακή εμπειρία με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στα νιάτα μου, και ως αποτέλεσμα, επέλεξα να μην συνεργαστώ ποτέ ξανά μαζί του και προειδοποιούσα άλλους όταν το έκαναν. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες, σε οποιοδήποτε πεδίο ή χώρα, είναι απαράδεκτη», είχε πει τότε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε μιλήσει επίσης για την παρενόχληση που αντιμετώπισε από τον Γουάινστιν, στο ίδιο άρθρο. Η Πάλτροου ήταν 22 ετών όταν γνώρισε τον παραγωγό. Τότε διατηρούσε σχέση με τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός έχει πει στο παρελθόν ότι ο τότε αρραβωνιαστικός της μάλωσε με τον Γουάινστιν όταν φέρεται να προχώρησε σε ανεπιθύμητες κινήσεις απέναντί της.

Gwyneth Paltrow and Angelina Jolie said Harvey Weinstein sexually harassed them when they were young actresses https://t.co/O9xBKp45Ye — The New York Times (@nytimes) October 10, 2017

Τον Σεπτέμβριο του 2019, σε συνέντευξη στο CNN, ο Μπραντ Πιτ εξήγησε γιατί υπερασπίστηκε την Πάλτροου. «Εκείνη την περίοδο, ήμουν απλώς ένα αγόρι από το Ozarks κι έτσι αντιμετωπίζαμε τα πράγματα. Ήθελα μόνο να βεβαιωθώ ότι δεν θα γινόταν τίποτα περισσότερο, επειδή εκείνη [η Πάλτροου] θα έκανε δυο ταινίες», είπε.