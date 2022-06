«Χρόνια πολλά Λίλιμπετ»: Οι ευχές της βασιλικής οικογένειας στην κόρη των Χάρι και Μέγκαν

Χρόνια πολλά στην κόρη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, Λίλιμπετ, ευχήθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η Λίλιμπετ γίνεται ενός και θα γιορτάσει τα πρώτα της γενέθλια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και βρίσκεται με τους γονείς της για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι επίσημοι λογαριασμοί του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλας, αλλά και του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκαν με μηνύματά τους στην Λίλιμπετ για τα γενέθλιά της.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday!

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈