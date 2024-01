Χούτι: Πυραυλική επίθεση στο πετρελαιοφόρο Marlin Luanda στον κόλπο του Άντεν

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, μετά από νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν χθες οι αντάρτες Χούτι.

Την νέα επίθεση των Χούτι στον κόλπο του Άντεν έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM). Στο σημείο έσπευσαν άμεσα το καταδρομικό USS Carney και άλλα συμμαχικά πλοία προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια.

«Στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 7:45 μ.μ. (ώρα Υεμένης, 6.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούτι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχή που ελέγχουν στην Υεμένη και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/V Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Το καταδρομικό USS Carney (DDG 64) και άλλα συμμαχικά πλοία ανταποκρίθηκαν και προσφέρουν βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής», τόνισε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της η CENTCOM.

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden



