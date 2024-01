Αντάρτες Χούτι: Επίθεση σε τάνκερ που διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία

Οι αντάρτες Χούτι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικού τάνκερ, που διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία, στον Κόλπο του Άντεν. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε ισάριθμες ημέρες, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το τάνκερ που έβαλαν αυτή τη φορά στο στόχαστρο οι αντάρτες Χούτι είναι το Chem Ranger, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Σήμερα το πρωί, οι αντάρτες Χούτι ανακοίνωσαν ότι «το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger, στον Κόλπο του Άντεν», εκτοξεύοντας πυραύλους ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους».

Από την άλλη, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες Χούτι εκτόξευσαν δύο πυραύλους εναντίον του τάνκερ, ωστόσο αυτοί δεν έπληξαν το Chem Ranger. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η CENTCOM ανέφερε ότι το πλήρωμα του τάνκερ «είδε τους πυραύλους να πέφτουν στο νερό κοντά στο πλοίο», σημειώνοντας πως «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», ενώ το Chem Ranger «συνέχισε την πορεία του».

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days



On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B