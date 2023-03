Χονγκ Κονγκ: Στις φλόγες υπό ανέγερση κτίριο 42 ορόφων με πολυτελείς κατοικίες

Οι πυροσβέστες του Χονγκ Κονγκ έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά που κατέκαψε εργοτάξιο στην εμπορική περιοχή της πόλης.

Αξιωματούχοι του Χονγκ Κονγκ δήλωσαν, σύμφωνα με τον Guardian, ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.11 μ.μ. την Πέμπτη στην καρδιά του Τσιμ Σα Τσούι, μιας πολυσύχναστης εμπορικής και τουριστικής περιοχής στην προκυμαία.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα παρά μόνο δύο άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία με τραυματισμούς.

Οι φλόγες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κοντά σε σκαλωσιές στην κορυφή του κτιρίου, με την πυρκαγιά να είναι ορατή σε όλο το λιμάνι και οι σπινθήρες να πέφτουν σαν βροχή στους γειτονικούς δρόμους.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί προς τα κάτω στο κτίριο προς το δρόμο, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι.

«Μεγάλα συντρίμμια - προφανώς από το εργοτάξιο - ήταν ορατά στο έδαφος και μια μυρωδιά καμένου διαπερνούσε τον αέρα», δήλωσε δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο.

Το υπό ανέγερση κτίριο ήταν ένα 42όροφο οίκημα, το «σύμβολο του λιμανιού», που προοριζόταν να στεγάσει το διάσημο συγκρότημα καταλυμάτων Mariners' Club με ένα ξενοδοχείο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας, Empire Group.

