«Χέρια αγάπης»: Πλαστικά γάντια με ζεστό νερό «βοηθούν» ασθενείς με κορωνοϊό

Δυο νοσοκόμες σκέφτηκαν έναν διαφορετικό τρόπο να βοηθήσουν τους ασθενείς με κορωνοϊό, οι οποίοι νοσηλεύονται απομονωμένοι στις ΜΕΘ, μακριά από συγγενείς και φίλους.

Η Σεμέι Αραούχο Κούνχα και η Βανέσα Φορμεντόν, δύο νοσηλεύτριες στη μικρή πόλη Σάο Κάρλος, επινόησαν την τεχνική που ονόμασαν «χέρια της αγάπης», χρησιμοποιώντας ιατρικά γάντια μιας χρήσης και ζεστό νερό, προκειμένου να μιμηθούν το ανθρώπινο άγγιγμα.

Αυτό που έκαναν ήταν να γεμίσουν ιατρικά γάντια από λάτεξ με ζεστό νερό από το ντους του νοσοκομείου, τα οποία έδεσαν σαν να μοιάζουν με μπαλόνια.

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in!@sadiquiz pic.twitter.com/eldzkT4JHa