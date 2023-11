Χαβιέρ Μιλέι: Η ταντρική...παιδεία και οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία του νέου Προέδρου της Αργεντινής

Ο Χαβιέρ Μιλέι, που εξελέγη νέος πρόεδρος της Αργεντινής , είναι μια προσωπικότητα που έχει απασχολήσει για διάφορους λόγους την επικαιρότητα και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς εφεξής όχι μόνο για τις πολιτικές του θέσεις.

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής έχει το προσωνύμιο «El Loco» (μτφρ ο τρελός) και παρομοιάζεται με τον Γούλβεριν και τον Τραμπ. Έγινε ευρέως γνωστός για διάφορες ύβρεις του και για την υπόσχεσή του να πάρει «ένα αλυσοπρίονο για τον κρατικό μηχανισμό». Μάλιστα αλυσοπρίονο κρατούσε και στις προεκλογικές του εκδηλώσεις.

Φίλοι και εχθροί του επόμενου προέδρου της Αργεντινής τον συγκρίνουν με τους Ντόναλντ Τραμπ και Ζαΐχ Μπολσονάρου. Άλλοι έχουν αποκαλέσει τον οικονομολόγο με τα αχτένιστα μαλλιά ένα μείγμα του Μπόρις Τζόνσον και της κούκλας-δολοφόνου «Τσάκι». Η σύμβουλος για την εικόνα του Χαβιέρ Μιλέι μιλώντας για το ανορθόδοξο χτένισμά του, είπε ότι είχε στο μυαλό της δύο διαφορετικούς άνδρες: τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Γούλβεριν.

Μια μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Μιλέι τον παρουσιάζει ως έναν ασταθή μοναχικό άνθρωπο που υπέφερε ως παιδί από γονική κακοποίηση και σχολικό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. «Περισσότερο από τις ιδέες του Μιλέι, αυτό που με ανησυχεί είναι η ψυχική του κατάσταση και η συναισθηματική του σταθερότητα», δήλωσε ο συγγραφέας του βιβλίου, Χουάν Λουίς Γκονζάλες.

Λάτρης της μουσικής, ο Μιλέι ήταν ο τραγουδιστής ενός συγκροτήματος διασκευών των Rolling Stones που ονομαζόταν «Everest» και του αρέσουν εξίσου ο Μπόμπ Μάρλεϊ και ο Βέρντι. Ο Μιλέι ήταν πιο επιτυχημένος ως προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, βρίσκοντας φήμη και αναγνωρισιμότητα ως οικονομικός αναλυτής σε τηλεοπτικές εκπομπές της Αργεντινής, όπου κήρυττε τόσο τη δυστυχία του πληθωρισμού όσο και τη χαρά του ταντρικό σεξ. «Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του δυναμική. Στη δική μου περίπτωση, εκσπερματώνω κάθε τρεις μήνες», καυχήθηκε κάποτε στον αέρα.

Εξελέγη στο Κογκρέσο το 2021 με το κόμμα του Libertad Avanza (Η Ελευθερία Προχωρά). Έκανε μια σειρά από παράξενες παρατηρήσεις σε όλη την εκστρατεία του, συμπεριλαμβανομένου ότι επικοινωνεί με τον νεκρό σκύλο του δια κάποιου πνευματικού μέσου και ότι το νεκρό του κατοικίδιο του είπε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Είπε επίσης ότι υποστηρίζει τη νομιμοποίηση του εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων, αποκαλώντας το «μια άλλη αγορά» και έχει απαντήσει «εξαρτάται» όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει την πώληση παιδιών.

Η βιογραφία του Μιλέι κάνει επίσης λόγο για τα πέντε κλωνοποιημένα σκυλιά του, τα οποία έχουν πάρει τα ονόματα οικονομολόγων όπως ο Murray Rothbard και ο Robert Lucas.

Javier Milei, 🇦🇷's next President—



- identifies as an "anarcho-capitalist"

- wants Argentina to adopt the US dollar

- big supporter of the US, Israel, and Ukraine

- elected against a backdrop of 143% (!) inflation

- has named his "four-legged children" after classical economists pic.twitter.com/aQBXgfdR8N