H χειραψία 40 δευτερολέπτων Βλαντίμιρ Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αντάλλαξαν μία χειραψία κατά τη συνάντησή τους σε διαστημική βάση στη Ρωσία, όπου θα λάβουν χώρα διευρυμένες συνομιλίες, με πλούσια ατζέντα.

Ένα απόσπασμα που μοιράστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δείχνει Πούτιν και Κιμ να χαιρετούν ο ένας τον άλλον στο κοσμοδρόμιο Βοστότσνι, στην απομακρυσμένη περιοχή Αμούρ. Η χειραψία τους διήρκεσε 40 δευτερόλεπτα, όπως μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν σχετικά με συμφωνία για την προμήθεια, της Ρωσίας, με όπλα από τη Βόρεια Κορέα, που θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η Πιονγκγιάνγκ θα λάβει βοήθεια για την κατασκευή δορυφόρων.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Κιμ ότι είναι «πολύ χαρούμενος που τον βλέπει», σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκείνος ευχαρίστησε τον συνομιλητή για την πρόσκληση να επισκεφθεί τη Ρωσία, «παρά το γεγονός ότι είναι απασχολημένος» - μια πιθανή αναφορά στον μακρύ και ταραχώδη πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Watch the moment Vladimir Putin and Kim Jong Un meet for the first time in four years as it is captured on video.



The two men shook hands outside the Vostochny Cosmodrome before going on a tour of the site.



