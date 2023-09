Στη Ρωσία ο Κιμ Γιονγκ Ουν για συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στη Ρωσία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στη Ρωσία, βγήκε από το τρένο του για να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους στον ρωσικό μεθοριακό σταθμό του Χάσαν, πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Πρόκειται για έναν μικρό οικισμό στη ρωσική Άπω Ανατολή, στο σημείο όπου συγκλίνουν τα σύνορα Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας.

Σε βίντεο, που μεταδόθηκε από το κρατικό ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya-1, εικονίζονται πράσινα βαγόνια αμαξοστοιχίας και μια σιδηροδρομική μηχανή των Ρωσικών Σιδηροδρόμων να περνούν μια γέφυρα πάνω από ποτάμι.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε προχθές, Κυριακή, με τρένο από την Πιονγκγιάνγκ για να επισκεφτεί τη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο νοτιοκορεατικός στρατός ανακοίνωσε πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν εισήλθε με το τρένο του στη ρωσική επικράτεια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Kim Yong Un’s arrival in Vladivostok is a logical development of Russia’s transformation into a North Korea or Iran-like state. The theatrics of the meeting are negligible. Everything has been arranged already. Russia needs ammunition and Kim’s slave state has some to spare,… pic.twitter.com/pAp99mRiiX