Grimes: «Ο Μασκ έστειλε φωτογραφία της καισαρικής μου σε φίλους και συγγενείς – είχα αναστατωθεί»

Για ένα τρίτο παιδί που απέκτησε κρυφά ο Έλον Μασκ με την Grimes κάνει λόγο ο βιογράφος του και την ίδια στιγμή η τραγουδίστρια έκανε μια περίεργη ανάρτηση σχετικά.

Επίσης η Grimes ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της, Έλον Μασκ, έστειλε μια φωτογραφία της ενώ είχε κάνει καισαρική τομή σε μερικούς από τους στενότερους φίλους και συγγενείς τους, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο πατέρας και τα αδέλφια της.

Αναλυτικότερα, στην βιογραφία του Έλον Μασκ, ο συγγραφέας Γουόλτερ Ίζαακσον - ο οποίος παρακολουθούσε τον CEO της SpaceX για περίπου τρία χρόνια - θυμάται ότι μίλησε με την ερμηνεύτρια του «Genesis» και εκείνη του εκμυστηρεύτηκε: «Δεν είχε ιδέα για το πόσο ήμουν αναστατωμένη», είπε η 32χρονη Grimes στον Γουόλτερ Ίζαακσον, σε ένα απόσπασμα που επικαλείται το People. Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Γουόλτερ Ίζαακσον αποκάλυψε ότι το ζευγάρι κρυφά απέκτησε ένα τρίτο παιδί, έναν γιο που ονομάζεται Techno «Tau» Mechanicus.

Παραμένει ασαφές πότε γεννήθηκε το τρίτο παιδί, ενώ τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού είναι η ήδη ενός έτους κόρη Exa Dark Sideræl - της οποίας το παρατσούκλι είναι «Y» - και ένας 3 ετών γιος ονόματι X Æ A-12, ή «X» για συντομία.

Το θέμα αναδείχθηκε την περασμένη αφού ο Γουόλτερ Ίζαακσον μοιράστηκε μια φωτογραφία των διδύμων του ιδρυτή της Tesla - Strider και Azure - με την Σάιβον Ζίλις. Η Grimes απάντησε στο Twitter: «Πες στην Σάιβον να με ξεμπλοκάρει και πες στον Έλον να με αφήσει να δω τον γιο μου ή σε παρακαλώ απάντησε στον δικηγόρο μου. Ποτέ δεν μου επετράπη να δω ούτε μια φωτογραφία αυτών των παιδιών μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση καταστρέφει εντελώς την οικογένειά μου».

Δεν είναι σαφές σε ποιον από τους γιους της αναφερόταν η τραγουδίστρια.

Ο Έλον Μασκ, κράτησε κρυφή τη γέννηση των διδύμων τον Νοέμβριο του 2021, και περίμεναν με την Σάιβον Ζίλις σχεδόν ένα χρόνο για να αποκαλύψουν το γεγονός. Από την πλευρά της η Grimes, η οποία πάντως διέγραψε γρήγορα το σκωπτικό tweet, λίγες μέρες αργότερα επανήλθε λέγοντας : «Μίλησα επιτέλους εκτενώς με την Σάιβον, κάτι που είχε καθυστερήσει πολύ. Αυτό δεν ήταν δικό της λάθος, μην είστε θυμωμένοι μαζί της». Ανέφερε η Grimes. «Σεβόμαστε πολύ η μία την άλλη και είμαστε ενθουσιασμένες που θα γίνουμε φίλες και θα μεγαλώσουν τα παιδιά μαζί».

Και συνέχισε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που απάντησα στον Γουόλτερ με αυτόν τον τρόπο. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή ήταν μια πολύ ενστικτώδης αντίδραση σε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Το θέμα της επικοινωνίας σχετικά με τα δίδυμα δεν αντιμετωπίστηκε καλά στο παρελθόν, αλλά τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι συνέβη και συγχωρώ απόλυτα την κατάσταση».

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια κακή επικοινωνία αναφερόταν η τραγουδίστρια, εξήγησε ότι «έχει μόνο αγάπη» για την Σάιβον Ζίλις.

Names of Elon Musk and Grimes' three kids:



X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl Musk

Techno Mechanicus pic.twitter.com/Ggmgbs5HAY