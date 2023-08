Η Grimes στηρίζει Lizzo

Θέση στις καταγγελίες κατά της Lizzo από χορεύτριές της για σεξουαλική παρενόχληση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και body-shaming παίρνει η Grimes.

Με ανάρτησή της στο X (Twitter), η Grimes, αρνείται να πιστέψει ότι η Lizzo που γνώρισε πριν από 10 χρόνια, πριν καν γίνει γνωστή και νιαζόταν τόσο για τους άλλους, έχει αλλάξει τόσο. H Grimes, στέκεται στο πλευρό της Lizzo, χωρίς όπως λέει να αμφισβητεί ότι συμβαίνουν άσχημα πράγματα γύρω μας.

«Λατρεύω τη Lizzo. Χωρίς να λέω ότι δεν πιστεύω τους ανθρώπους όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα, αλλά είχα και εγώ χορευτές, που υπέστησαν κακομεταχείριση, με τρόπους που το έμαθα όταν ήταν ήδη αργά... Αλλά η πίστη έχει σημασία για μένα. Η Lizzo ήταν ευγενική με εμένα και με άλλους μια δεκαετία προτού να γίνει «cool» και ρωτούσε για μένα όταν κανείς δεν νοιαζόταν.

»Δεν έχω δεχθεί τίποτα λιγότερο από υποδειγματική συμπεριφορά από αυτήν, ειδικά όταν όλοι με μισούσαν και εκείνη ήταν στην κορυφή του κόσμου. Δεν υπήρχε λόγος να δει αν είμαι καλά, εκτός από το γεγονός ότι είναι καλός άνθρωπος. ..Θυμάμαι όταν εκτοξεύτηκε η φήμη της για πρώτη φορά ήταν τόσο χαρούμενη, δεν είχα γνωρίσει ποτέ έναν τόσο αξιοθαύμαστο άνθρωπο, που έγινε γνωστός στη μουσική βιομηχανία. Αδυνατώ να πιστέψω ότι έχει αλλάξει τόσο ριζικά 💜 Έχω κουραστεί από μια κουλτούρα που προσπαθεί να καταστρέψει τις μεγαλύτερες αρετές της. Η Lizzo είναι καταπληκτική» έγραψε η Grimes σε ανάρτησή της.

