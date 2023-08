Έλον Μασκ: Ο αγώνας με τον Ζούκερμπεργκ θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση στο X

Σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, θα μεταδοθεί ο αγώνας σε κλουβί ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο πρώτος.

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, όλα τα έσοδα από την προβολή του live stream θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς υπέρ των βετεράνων.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans.

Σε άλλη ανάρτηση, ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του X γράφει πως σηκώνει βάρη «όλη τη μέρα» για να προετοιμαστεί για τον αγώνα. Όπως τονίζει «δεν έχω χρόνο να γυμναστώ, οπότε τα φέρνω στη δουλειά».

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work.