Η Grimes άλλαξε το όνομα της κόρης της, Exa και είναι πλέον σκέτο σύμβολο

Η κόρη της Grimes και του Έλον Μασκ, Exa, απέκτησε καινούργιο όνομα.

Η τραγουδίστρια έγραψε στο Twitter ότι η ενός έτους κόρη της ακούει πλέον στο όνομα «Y ή "Why?" [Γιατί] ή απλά "?"».

She's Y now, or "Why?" or just "?" (But the government won't recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such.

Η Grimes, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Claire Elise Boucher, σχολίασε ότι «η κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει» το σύμβολο, το οποίο αντιπροσωπεύει «την περιέργεια, την αιώνια αμφισβήτηση, .. και τέτοια».

Η 35χρονη μουσικός έφερε στον κόσμο την κόρη της τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω παρένθετης μητέρας και την κράτησε κρυφή τους επόμενους τρεις μήνες.

«Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν», δήλωσε στο Vanity Fair για την προσπάθειά της να αποκρύψει την ύπαρξη του μωρού της, όταν η Exa άρχισε να κλαίει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Η Grimes σημείωσε τότε ότι το παρατσούκλι της κόρης της ήταν «Y».

Στο παρελθόν αποκαλούσε την κόρη της, Exa. Φωτ.: Grimes/Twitter

Με τον 51χρονο δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ είχαν ήδη χωρίσει όταν δημοσιεύτηκε το εξώφυλλο τον Μάρτιο του 2022.

Μαζί έχουν αποκτήσει κι έναν γιο, που είναι περίπου 3 ετών. Ωστόσο ούτε εκείνου το αρχικό ψευδώνυμο ακολουθούσε τις οδηγίες της Καλιφόρνιας.

Προκειμένου να συμμορφωθούν με το νόμο, η Grimes με τον Μασκ άλλαξαν το όνομα του μωρού τους από X AE A-12 σε X AE A-XII όταν γεννήθηκε τον Μάιο του 2020.

Με τον Έλον Μασκ έχουν επίσης έναν γιο, τον X AE A-XII. Φωτ.: Grimes/Instagram

Ο Grimes εξήγησε τότε μέσω Twitter ότι το πρώτο γράμμα του ονόματος σήμαινε «την άγνωστη μεταβλητή», ενώ το AE ήταν η «ξωτική ορθογραφία του Ai (αγάπη και/ή τεχνητή νοημοσύνη)».

«A-12 = πρόδρομος του SR-17 (το αγαπημένο μας αεροσκάφος). Χωρίς όπλα, χωρίς άμυνες, μόνο ταχύτητα. Εξαιρετικό στη μάχη, αλλά μη βίαιο. Α=Αρχάγγελος, το αγαπημένο μου τραγούδι)», πρόσθεσε.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)