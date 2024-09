Γκάφα Κιρ Στάρμερ με τους Ισραηλινούς ομήρους - Αντί για hostages τους είπε sausages

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έκανε μια γκάφα στο συνέδριο των Εργατικών την Τρίτη (24/9), καθώς ζήτησε την επιστροφή των ισραηλινών «λουκάνικων» που κρατούνται από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Κιρ Στάρμερ μιλώντας σε ψηφοφόρους των Εργατικών στο Λίβερπουλ, έκανε ένα λάθος -το οποίο διόρθωσε γρήγορα- καθώς απηύθυνε μια παθιασμένη έκκληση για ηρεμία στη Μέση Ανατολή. «Ζητώ και πάλι αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ» είπε αρχικά ο Στάρμερ.

«Ζητώ και πάλι άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την επιστροφή των λουκάνικων -των ομήρων- και την εκ νέου προσήλωση στη λύση των δύο κρατών, ένα αναγνωρισμένο παλαιστινιακό κράτος δίπλα σε ένα ασφαλές και ασφαλές Ισραήλ» συνέχισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, λέγοντας τους Ισραηλινούς ομήρους sausages αντί για hostages.

