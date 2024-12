Γιατί ο Έλον Μασκ περιφέρει παντού τον 4χρονο γιο του

Ο X Æ A-12, ο 4χρονος γιος του Έλον Μασκ ευρέως γνωστός απλά ως «X», έχει παρευρεθεί μαζί με τον πατέρα του σε συναντήσεις με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και υψηλόβαθμα στελέχη του Twitter, μεταξύ πολλών άλλων επιδραστικών προσωπικοτήτων.

Πριν καν αρχίσει το δημοτικό σχολείο, λοιπόν, το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά του πλουσιότερου άνδρα στον κόσμο με την μουσικό Grimes, έχει αποκομίσει εμπειρίες που θα αντιστοιχούσαν σε αυτές ενός ηγέτη κράτους.

Το γεγονός ότι ο Μασκ παίρνει μαζί του τον Χ όπου και αν πηγαίνει φαίνεται επιτηδευμένο, αλλά ο λόγος πίσω από αυτή τη συμπεριφορά δεν είναι ξεκάθαρος. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν εικασίες.

Ο Μασκ ανησυχεί για την υπογεννητικοτητα

Τα τελευταία χρόνια, ο νοτιαφρικανός δισεκατομμυριούχος έχει πάρει τη συνειδητή απόφαση όχι μόνο να εκφράζει ανοιχτά τις πολιτικές του απόψεις, αλλά και να προσπαθεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, αρχικά με την εξαγορά του Twitter και έπειτα με την ένθερμη υποστήριξη του στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρκεί μόνο μία ματιά στις αναρτήσεις του στα social media για να καταλάβει κανείς ότι ο Έλον Μασκ θεωρεί μείζον το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στον λεγόμενο «δυτικό» κόσμο, σχολιάζοντας ακόμη και τις δυσοίωνες δημογραφικές τάσεις που παρατηρούνται στην Ελλάδα.

Πολύ απλά, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX θέτει μεγάλη σημασία στην προώθηση του θεσμού της οικογένειας ή έστω της αναπαραγωγής, κάτι που ο ίδιος κάνει πράξη, έχοντας τουλάχιστον 11 παιδιά.

Erdogan: Where is your wife?



Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son



pic.twitter.com/zbihF0Bg2f — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 18, 2023

«Η πληθυσμιακή κατάρρευση έρχεται... Η Γη είναι σχεδόν άδεια από ανθρώπους», έγραψε πρόσφατα. «Αντί να διδάσκουμε τον φόβο της εγκυμοσύνης, θα πρέπει να διδάσκουμε τον φόβο της ατεκνίας».

Παράλληλα, η προσήλωση στις «οικογενειακές αξίες» είναι μία θέση που στις ΗΠΑ παραδοσιακά ασπάζονται οι υποστηρικτές του ρεπουμπλικανικού κόμματος, το οποίο πλέον ο Μασκ στηρίζει ανοιχτά.

Έτσι, όντας συνοδευόμενος στις δημόσιες και μη εμφανίσεις του από τον μικρό Χ, ο Έλον Μασκ μπορεί να παρουσιάζει μία εικόνα ενός περήφανου και χαρούμενου οικογενειάρχη, που σίγουρα κάνει τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να φαίνεται πολύ πιο «ανθρώπινος».

Η τρανς κόρη του Μασκ τον έκανε αντί-woke, λέει ο ίδιος

Όμως είναι πολύ πιθανό να συντελούν και άλλοι, περίπλοκοι παράγοντες στην ιδιαίτερα στενή σχέση που έχει ο Μασκ με τον γιο του.

Το 2022, ένα από τα παιδιά του 53χρονου μεγιστάνα με την πρώτη γυναίκα του, Τζαστίν, έκανε φυλλομετάβαση και άλλαξε το όνομα της σε Βίβιαν Τζένα Ουίλσον, υιοθετώντας το επίθετο της μητέρας της.

Ως εξήγηση για την αλλαγή ονόματος, η έγραψε: «Η ταυτότητα φύλου μου και το γεγονός ότι δε ζω πλέον με τον βιολογικό μου πατέρα ούτε επιθυμώ να σχετίζομαι με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο».

Facebook Twitter Φωτογραφία: Getty Images

Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Έλον Μασκ, η εγχείρηση επαναπροσδιορισμού της κόρης του, το όνομα της οποία άρχιζε με το γράμμα X, είχε τεράστιο αντίκτυπο στην κοσμοθεωρία του. Σε μία φετινή συνέντευξή του με τον Τζόρνταν Πίτερον, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι τον «κορόιδεψαν» για να επιτρέψει «στον γιο του» να ξεκινήσει τη διαδικασία φυλλομετάβασης. Από τότε, ο Μασκ λέει ότι «έχει χάσει τον γιο του» και ως αποτέλεσμα ο ίδιος αποφάσισε να «καταστρέψει τον ιό του woke».

Από την πλευρά της, η Ουίλσον έγραψε ότι ο πατέρας της «δεν ξέρει πώς ήταν ως παιδί, γιατί πολύ απλά δεν ήταν εκεί», προσθέτοντας ότι όταν ο ήταν παρών, τη «παρενοχλούσε ανελέητα» για τη «θηλυκότητα και το queerness» της.

Λίγο αφότου η Βίβιαν Τζένα Ουίλσον μίλησε για τις σχέσεις της με τον πατέρα της, τον Ιούλιο του 2022, ο Μασκ έσπασε μια ασυνήθιστη σιωπή εννέα ημερών στο Twitter, κοινοποιώντας μια φωτογραφία των τεσσάρων έφηβων γιων του με τον Πάπα. Σύμφωνα με τον βιογράφο του Μασκ, Γουόλτερ Άιζακσον, αυτό αναστάτωσε τα αγόρια, κάνοντας ένα από αυτά να κλάψει.

When Elon Musk & his kids visited Pope Francis. pic.twitter.com/bEuTZQlTtW — DogeDesigner (@cb_doge) March 31, 2024

Ένας άλλο «του ζήτησε να μην αναρτήσει φωτογραφίες τους χωρίς την άδειά τους. Ο Μασκ έπαθε κατάθλιψη, εγκατέλειψε την ομαδική συνομιλία και λίγα λεπτά αργότερα του έστειλε μήνυμα ότι επιστρέφουν στις ΗΠΑ», όπως αναφέρει ο Άιζακσον.

Πράγματι, τα περισσότερα από τα παιδιά του πλουσιότερου άνδρα στον κόσμο ζουν σε ένα σύμπλεγμα 35 εκατομμυρίων στο Τέξας, μαζί με τις τουλάχιστον τρεις μητέρες τους.

BREAKING: Elon Musk brought his son, Lil X, with him to Capitol Hill today. pic.twitter.com/t4Ng0kvmt7 — DogeDesigner (@cb_doge) December 5, 2024

Άρα, χωρίς να μπορεί κανείς να διαβάσει τις σκέψεις του, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ο Έλον Μασκ φροντίζει να έχει τον X συνεχώς στο πλευρό του ώστε να σιγουρευτεί ότι δε θα στραφεί εναντίον του.

Εναλλακτικά, ίσως έχει μεγάλες φιλοδοξίες για τον 4χρονο γιο του και πιστεύει ότι έχοντας τον μαζί του στις συναντήσεις του, τον προετοιμάζει για έναν ηγετικό ρόλο. Δηλαδή περίπου όπως θα έκανε πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια ένας βασιλιάς με τον πρωτότοκο γιο του.

Όμως πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο X τον ρόλο του; Σε ένα βίντεο που ο Μασκ δημοσίευσε πριν μερικά 24ωρα, ο γιος του δείχνει να έχει ήδη εμπεδώσει κάποια από τα «βασικά». Ερωτηθείς τι πρέπει να κάνει ο πατέρας του, ο Χ απάντησε «Να σώσει την Αμερική και να βοηθήσει τον Τραμπ».