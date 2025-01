Γεωργία: Θύμα επίθεσης ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της αντιπολίτευσης

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας και αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γκιόργι Γκαχαρία, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, καθώς δέχθηκε επίθεση σε ξενοδοχείο από, όπως ισχυρίζεται, μέλη του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο.

Το περιστατικό, που άφησε τον Γκαχάρια με σπασμένη μύτη, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 14 Ιανουαρίου, στην πόλη Μπατούμι, πάνω στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Το κόμμα που εκπροσωπεί δήλωσε ότι η επίθεση είχε «πολιτικά κίνητρα» και αποσκοπούσε στον εκφοβισμό της αντιπολίτευσης.

Πολιτική αστάθεια επικρατεί εδώ και μήνες στη Γεωργία, έχοντας σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον στελεχών της αντιπολίτευσης και διαδηλωτών κατά τους μήνες που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες εκλογές που έγιναν στα τέλη του Οκτωβρίου.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ από τότε που οι ηγέτες του Γεωργιανού Ονείρου, του κυβερνώντος κόμματος, ανακοίνωσαν ένα μήνα αργότερα ότι θα σταματήσουν, τουλάχιστον προσωρινά, τις διαδικασίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, την Τρίτη, εκατοντάδες επιχειρήσεις συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και πλέον 49 ημέρες, κάνοντας τρίωρη απεργία.

Το βίντεο από τον ξυλοδαρμό του Γκαχάρια δεν είναι σαφές και φαίνεται να κόβεται στη μέση. Αρχικά, ο πρώην Γεωργιανός πρωθυπουργός φαίνεται να λογομαχεί με έναν άλλο άνδρα και να πετάει ένα ποτήρι με υγρό προς το μέρος του. Τα πλάνα σταματούν καθώς οι άνδρες μοιάζουν έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια και έπειτα το βίντεο συνεχίζει με τον Γκαχάρια να βρίσκεται στο έδαφος και έναν άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο. Εικόνες που τραβήχτηκαν αργότερα τον έδειχναν να έχει αίμα στο πουκάμισό του.

🚨 The video clearly shows that one of the radical opposition leaders, Giorgi Gakharia, initiates the physical confrontation.

As usual, opposition media and foreign lobbyists are claiming that there was an organized attack on Giorgi Gakharia🤷 #Georgia #GeorgiaProtests pic.twitter.com/TIWw2Fd53J — Irakli Dekanosidze🇬🇪 (@ishowdeka) January 15, 2025

Ο Τζιόρτζια Γκαχάρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης ότι «από άποψη υγείας είμαι μια χαρά», αλλά ο γιατρός που τον περιέθαλψε είπε ότι είχε σπάσει ένα οστό στη μύτη του και είχε διάσειση.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι η «φερόμενη εμπλοκή των πολιτικών του Γεωργιανού Ονείρου στη βίαιη επίθεση» ήταν σοκαριστική και ότι δεν υπάρχει χώρος για τη βία ή την ατιμωρησία σε καμία δημοκρατία.

Protests and strikes all across Georgia today. This Russian nightmare shall come to an end! 🇬🇪 pic.twitter.com/g37JRL87Wm — Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) January 15, 2025

Ωστόσο, στελέχη του Γεωργιανού Ονείρου κατηγόρησαν τον Γκαχαρία υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ξεκίνησε τη σύγκρουση. Ο βουλευτής Λέβαν Μακαβαριάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όλα ήταν ξεκάθαρα από τα πλάνα, ενώ ο δήμαρχος της Τιφλίδας και πρώην ποδοσφαιριστής, Κάχα Καλάτζε, δήλωσε ότι η ατζέντα της αντιπολίτευσης βασίζεται σε ψέματα και εξαπάτηση.

Δεκάδες περιστατικά πολιτικής βίας στη Γεωργία

Ένας βουλευτής του Γεωργιανού Ονείρου και άλλα μέλη του κόμματος έχουν συνδεθεί με την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Ζβιάτ Κορίτζε, ένας δημοσιογράφος και περιφερειακός επικεφαλής της οργάνωσης κατά της διαφθοράς Transparency International.

Ο Κορίτζε είχε επισκεφθεί το Μπατούμι για να καλύψει τη δίκη μίας κορυφαίου εκπροσώπου των μέσων ενημέρωσης, της Mzia Amaghlobeli, ιδρύτριας των ανεξάρτητων διαδικτυακών μέσων Netgazeti και Batumelebi.

Διατάχθηκε η προφυλάκισή της στην παραλιακή πόλη της Μαύρης Θάλασσας την Τρίτη, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή της κατά τη διάρκεια έντονης διαμάχης με αστυνομικό, κατά την οποία κατηγορείται ότι χαστούκισε τον αστυνομικό. Ένας εικονολήπτης συνελήφθη επίσης.

Ο Γκαχαρία δεν είναι ο πρώτος ηγέτης της αντιπολίτευσης που αντιμετωπίζει βία τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Νίκα Γκαραμία, ο οποίος ηγείται του Συνασπισμού για την Αλλαγή, έπεσε αναίσθητος στο έδαφος όταν συνελήφθη στην πρωτεύουσα Τιφλίδα τον περασμένο μήνα. Δεκάδες Γεωργιανοί δημοσιογράφοι και διαδηλωτές έχουν επίσης δεχθεί επιθέσεις και τραυματιστεί από φιλοκυβερνητικούς ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια των νυχτερινών διαδηλώσεων.

Το Γεωργιανό Όνειρο έχει κατηγορηθεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ για δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Επίσης, η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει το Γεωργιανό Όνειρο και τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι ότι επιδιώκουν τα συμφέροντα της Ρωσίας, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Γεωργιανών επιθυμεί την ένταξή του κράτους στην ΕΕ.

Ο Γκιόργκι Γκαχαρία ήταν παλαιότερα ηγετικό στέλεχος του Γεωργιανού Ονείρου μέχρι το 2021 και διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών και στη συνέχεια πρωθυπουργός, προτού ιδρύσει το δικό του αντιπολιτευτικό κόμμα Για τη Γεωργία.

Triumphant. Day 48 of protests. Fireworks. Drumbeats. Goosebumps.



"Down with oligarchy!"



"Georgia against tyranny!"



Feel the energy... It is here. In Tbilisi. pic.twitter.com/6029NksbQS — Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) January 14, 2025

Το κόμμα του Γκαχαρία ήταν μία από τις τέσσερις ομάδες της αντιπολίτευσης που εξασφάλισαν έδρες στις εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά αρνήθηκαν να τις καταλάβουν, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για νοθεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την επανάληψη των εκλογών, χαρακτηρίζοντάς τες ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες, ενώ η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την κυβέρνηση για καταστολής της αντιπολίτευσης.

🇬🇪 After six days of evening protests in Tbilisi, Georgia's ruling party authorized the detention of opposition figures behind the organization of the demonstrations.



Among those detained was the controversial media owner and founder of the opposition party, Nika Gvaramia, who… pic.twitter.com/yb44aiRCh7 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 4, 2024

Με πληροφορίες από BBC

