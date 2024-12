Γεωργία: Ένας αμφιλεγόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα εν μέσω διαδηλώσεων

Ο Μιχαήλ Καβελασβίλι, ένας σκληροπυρηνικός επικριτής της Δύσης, ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Γεωργίας εν μέσω πολιτικής κρίσης στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου, η κυβέρνηση της οποίας έχει παγώσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα μεγάλες διαδηλώσεις.

Η απερχόμενη φιλοδυτική πρόεδρος, η 72χρονη Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εμποδίσει την ορκωμοσία του, διότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα της εκλογής του Καβελασβίλι.

Επί εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στους δρόμους στη Γεωργία για να απαιτήσουν μια επιστροφή της σε φιλοευρωπαϊκές πολιτικές και επανάληψη των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, κατά τις οποίες το κυβερνών εθνικιστικό κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακήρυξε τη νίκη του.

Οι διαδηλωτές φοβούνται πως το κόμμα πρόσκειται υπερβολικά στη Ρωσία και θα φέρει τη χώρα ακόμη πιο κοντά στη Μόσχα, δεκαετίες αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.

Η Ζουραμπισβίλι επιμένει πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία, που έχει παραδοσιακά τελετουργικό ρόλο στη Γεωργία.

As GD moves to elect Mikheil Kavelashvili president, protesters mocked his lack of education with diplomas and footballs, urging him to join game. “Kavel, we don’t want to play with Kakhi - he’s scoring own goals,” they joked, placing Kaladze’s jersey on ground.#GeorgiaProtests pic.twitter.com/Q175Z2v4tx