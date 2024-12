Μιχαήλ Καβελασβίλι: Ποιος είναι ο φιλορώσος, πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι που εξελέγη πρόεδρος της Γεωργίας

Οι νομοθέτες της Γεωργίας ψήφισαν το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, Μιχαήλ Καβελασβίλι, ως τον επόμενο πρόεδρο της χώρας.

Η εξέλιξή αυτή αναμένεται να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ της φιλορωσικής κυβέρνησης και της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης. Στην Γεωργία, έχει ξεσπάσει μεγάλο κύμα λαϊκής οργής για την απόφαση της πρώτης να σταματήσει, προσωρινά τουλάιχστον, τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μιχαήλ Καβελασβίλι, 53 ετών, είναι πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», ενώ πριν ασχοληθεί με την πολιτική ήταν γνωστός ως ένας από τους πιο καταξιωμένους ποδοσφαιριστές που έχει παράγει η χώρα. Κατά τη δεκαετία του 90', άφησε το στίγμα του στα Βρετανικά γήπεδα, όταν αγωνίστηκε με επιτυχία στη Μάντσεστεσρ Σίτι.

Αργότερα αγωνίστηκε για σχεδόν μία δεκαετία στο ελβετικό πρωτάθλημα, εκπροσωπώντας ομάδες όπως η Βασιλεία και η Ζυρίχη. «Κρέμασε» τα παπούτσια του το 2006 και σε αντίθεση με άλλους αθλητές, δε θέλησε να μείνει στον χώρο μετά την απόσυρσή του. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είχε πάντα τις βλέψεις του στην πολιτική.

🇬🇪⚽️From scoring in the Manchester derby to becoming the (illegitimate) president of Georgia.



The bizarre case of Mikheil Kavelashvili - the man who's supposed to "lead" the nation without a higher education degree.



Thread🧵⬇️ pic.twitter.com/wWdwtm9DIl