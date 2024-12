Βαθαίνει η κρίση στη Γεωργία- Εξελέγη πρώην ποδοσφαιριστής για την προεδρία

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Μιχαήλ Καβελασβίλι, εξελέγη πρόεδρος της Γεωργίας από το αμφιλεγόμενο κοινοβούλιο της χώρας, έπειτα από 17 ημέρες έντονων φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων.

Ο 53χρονος πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση, λαμβάνοντας 224 από τις 225 ψήφους του εκλεκτορικού σώματος το Σάββατο.

Η αντιπολίτευση, που κατήγγειλε νοθεία στις εκλογές του Οκτωβρίου, μποϊκόταρε τη διαδικασία, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, διαμαρτυρόμενοι για την εκλογή του. Ορισμένοι μάλιστα έπαιξαν και ποδόσφαιρο, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι ένας πρώην ποδοσφαιριστής δεν είναι κατάλληλος να ηγηθεί της χώρας.

Protesters are playing football in front of the Parliament in Tbilisi, where ruling party MPs are electing a president today. This references their candidate, former footballer Mikheil Kavelashvili, who has no other credentials, no education, and no opponent in an election deemed… pic.twitter.com/lBfX8V4iZO