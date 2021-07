Ακτιβιστές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το Pride που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στη Γεωργία, έπειτα από την έφοδο ακροδεξιών στα γραφεία των διοργανωτών και τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν διαδηλωτές να σκαρφαλώνουν στο κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία των διοργανωτών του Pride στην Τιφλίδα και να αφαιρούν τις σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Σε άλλο σημείο άνδρες μα μακριές γενειάδες και περιβολή ιερέων χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές δημοσιογράφους και έως 20 άτομα τραυματίστηκαν.

Alarming images from #Georgia! Extremist hooligans threaten today’s #LGBT #pride in Tblisi. @vvd calls on the authorities to protect participants and journalists! European leaders need to put pressure on Georgia to immediately safeguard freedom and equal rights. @TbilisiPride🏳️‍🌈 pic.twitter.com/lqKbGPKn9F — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) July 5, 2021

A sad and embarassing day for #Georgia 🇬🇪. Far-right protesters went on a rampage during #Tbilisi Pride today, breaking into the @TbilisiPride office to tear down the 🏳️‍🌈 flag as police stood by and watched.



TbilisiPride was forced to cancel their event pic.twitter.com/jpJFkOaApx — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 5, 2021

Ένας δημοσιογράφος δήλωσε ότι τον χτύπησαν με ραβδί, ενώ άλλοι κατήγγειλαν ότι τους κατέστρεψαν τον εξοπλισμό. Επίσης, βίντεο κατέγραψε κάποιον με μηχανάκι να κινείται προς τους δημοσιογράφους.

#Georgia 🇬🇪: a man on a scooter reportedly tried to drive into a group of journalists as they were reporting on the anti-pride violence in #Tbilisi.



Source: https://t.co/SpUIIzAzRa pic.twitter.com/HSffPvAoVL — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 5, 2021

«Βίαια ακροδεξιά πλήθη, με την υποστήριξη της εκκλησίας και ενθαρρυμένα από μια απίστευτη ανεύθυνη δήλωση του πρωθυπουργού συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Τιφλίδας για να αποτρέψουν το Pride, κάνοντας επιθέσεις σε δημοσιογράφους και έφοδο στα γραφεία του Pride», επεσήμανε ο Γκιόργκι Γκόγκια, της οργάνωσης Human Rights Watch.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Ιράκλι Γκαριμπασβίλι φάνηκε να ισχυρίζεται ότι οι διοργανωτές του Pride προκάλεσαν τη βία, λέγοντας ότι ήταν «παράλογο» να γίνει η σε δημόσιο χώρο μια εκδήλωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «δημόσια αντιπαράθεση». Στο μεταξύ, μέλος της Βουλής κατηγόρησε την «ακραία αντιπολίτευση» ότι χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις Υπερηφάνειας.

Ακτιβιστές στη Γεωργία ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη ένα πενθήμερο εκδηλώσεων Υπερηφάνειας και είχαν προγραμματίσει να γίνει σήμερα στο κέντρο της Τιφλίδας μια «Πορεία για την αξιοπρέπεια», μέσω επικρίσεων από την εκκλησία και από συντηρητικούς που υποστήριζαν ότι δεν έχει θέση στη χώρα μια τέτοια εκδήλωση.

Έπειτα από τις βίαιες αντιδράσεις, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι τελικά δεν θα γίνει το Pride. «Κηρύχθηκε πόλεμος εναντίον της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών αξιών», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης έδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να κάνουν το καθήκον τους. Η αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας έχει βάλει την υγεία και τις ζωές των πολιτών της Γεωργίας σε πραγματικό κίνδυνο», συμπλήρωσαν οι ακτιβιστές.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters