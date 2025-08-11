Χωρίς χρεώσεις οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ από σήμερα

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, θεσπίζεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

Μηδενίζονται οι προμήθειες για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Καταργούνται οι χρεώσεις από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Δεν επιβάλλεται χρέωση από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Καθορίζεται πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

Η ερώτηση υπολοίπου είναι δωρεάν για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Καθιερώνεται ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Νομοθετικά κατοχυρώνεται ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ