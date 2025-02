Γάζα: Σήμερα η νέα ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους εν αναμονή ανακοινώσεων Τραμπ

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη, σύμφωνα με τις ανακοινώσει από τη Χαμάς και το Ισραήλ, η νέα ανταλλαγή ομήρων.

Η ισλαμιστική οργάνωση και το Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν την έκτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, η οποία παραλίγο να ναυαγήσει την περασμένη εβδομάδα.

Οι τρεις Ισραηλινοί, που θα αφεθούν ελεύθεροι, κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας για 16 μήνες. Τα στοιχεία τους έχουν δημοσιοποιηθεί. Πρόκειται για τον Ρωσοϊσραηλινό Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, τον Αμερικανοϊσραηλινό Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και τον Αργεντινοϊσραηλινό Ιαΐρ Χορν, 46 ετών.

Οι τρεις τους απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, στο νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη δική της μεριά, η Λέσχη των Παλαιστίνιων κρατουμένων ανακοίνωσε, ότι 369 φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, σε αντάλλαγμα για τους τρεις ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης, δήλωσε:.«Συνολικά, 36 ισοβίτες θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της έκτης ανταλλαγής και οι 24 από αυτούς θα απελαθούν. Ακόμη, αύριο θα απελευθερωθούν περισσότεροι από 333 κρατούμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας που είχαν συλληφθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου».

Three Israeli hostages are due to be freed today as part of the Gaza ceasefire deal as 369 Palestinian prisoners are set for release.



Sky's @DiMagnaySky has the latest https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2InZbTF6yk