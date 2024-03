Γάζα: Με την επισιτιστική κρίση να μεγαλώνει το Ισραήλ μπλοκάρει την επισιτιστική βοήθεια της UNRWA

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ της απαγόρευσε οριστικά να πραγματοποιεί παραδόσεις βοήθειας στη βόρεια Γάζα, όπου η απειλή του λιμού είναι υψηλότερη.

«Παρά την τραγωδία που εκτυλίσσεται υπό το βλέμμα μας, οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρίνουν πλέον καμία νηοπομπή τροφίμων @Unrwa προς τα βόρεια», δήλωσε ο Philippe Lazzarini, επικεφαλής της υπηρεσίας, στο X.

«Αυτό είναι εξωφρενικό και καθιστά σκόπιμη την παρεμπόδιση της ναυαγοσωστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια ενός ανθρωπογενούς λιμού».

Το Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως την Κυριακή στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο σχετικά με τη δήλωση του Λαζαρίνι. Η εκπρόσωπος της UNRWA, Ζουλιέτ Τουμά, είπε ότι η απόφαση ανακοινώθηκε σε συνάντηση με ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους την Κυριακή. Ακολούθησε δύο γραπτές αρνήσεις για παραδόσεις νηοπομπών στο βορρά την περασμένη εβδομάδα. Δεν δόθηκε λόγος για την απόφαση, είπε η Τουμά.

Την περασμένη εβδομάδα, μια αξιολόγηση επισιτιστικής ασφάλειας με την υποστήριξη του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο λιμός αναμένεται να πλήξει το βόρειο τμήμα της Γάζας μέχρι τον Μάιο, εκτός εάν υπάρξει επείγουσα επέμβαση. Η UNRWA δεν ήταν σε θέση να παραδώσει τρόφιμα στο βορρά από τις 29 Ιανουαρίου, είπε η Τουμά. «Η τελευταία απόφαση είναι άλλο ένα καρφί στο φέρετρο» για τις προσπάθειες για την παροχή βοήθειας που χρειάζεται απεγνωσμένα στους κατοίκους της Γάζας που ταλαιπωρούνται από τον πόλεμο, είπε η Τουμά.

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του γραφείου ανθρωπιστικού συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στο X την Κυριακή ότι η UNRWA ήταν η «καρδιά που χτυπά την ανθρωπιστική απάντηση στη Γάζα». Πρόσθεσε: «Η απόφαση να μπλοκάρει τις νηοπομπές τροφίμων προς τα βόρεια ωθεί χιλιάδες ανθρώπους πιο κοντά στον λιμό. Πρέπει να ανακληθεί».

