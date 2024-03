«Το Ισραήλ ανακόπτει την είσοδο τροφίμων στη βόρεια Γάζα» λέει ο ΟΗΕ

Με τον λιμό να απειλεί τον πυκνοκατοικημένο και υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα,το Ισραήλ ενημέρωσε τον ΟΗΕ πως δεν θα εγκρίνει πλέον τις αυτοκινητοπομπές της UNRWA που μεταφέρουν τρόφιμα προς το βόρειο τμήμα της Γάζας - όπου ένα στα τρία παιδιά κάτω των δύο ετών είναι αντιμέτωπο με οξύ υποσιτισμό.

«Αυτό είναι εξοργιστικό και καθιστά σκόπιμη την παρεμπόδιση της σωτήριας βοήθειας κατά τη διάρκεια ενός λιμού που έχει προκληθεί από ανθρώπινο παράγοντα. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν», δήλωσε ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

📍# Gaza: as of today, @UNRWA, the main lifeline for #Palestine Refugees, is denied from providing lifesaving assistance to northern Gaza.



Despite the tragedy unfolding under our watch, the Israeli Authorities informed the UN that they will no longer approve any @UNRWA food… pic.twitter.com/lfp9xRQuh1