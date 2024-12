Φυσικό αέριο: Γιατί η επίσκεψη Φίτσο στον Πούτιν «ανάβει φωτιά» στην Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε την Κυριακή στο Κρεμλίνο τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έναν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η ρωσική τηλεόραση.

«Ο Πούτιν έχει αυτή τη στιγμή συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ένας δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, ο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο οποίος μετέδωσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που ρωτήθηκε σχετικά από τον Ζαρούμπιν επιβεβαίωσε ότι αυτή η επίσκεψη, η οποία δεν είχε γίνει αντικείμενο επίσημης ανακοίνωσης, προγραμματίστηκε "πριν από λίγες ημέρες". Ο Φίτσο δήλωσε ότι η συνάντηση “ήταν μια αντίδραση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απάντησε σε προσωπική μου ερώτηση την Πέμπτη ότι είναι κατά οποιασδήποτε διέλευσης φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς το έδαφός μας“.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν θέλησε να διευκρινίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής της συνάντησης, αλλά δήλωσε ότι θα μπορούσε να «υποτεθεί» ότι θα εξεταστεί το ζήτημα της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου.

