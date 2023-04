Φράχτης στον Έβρο: Πέρασε η τροπολογία του ΕΛΚ για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Υπερψηφίστηκε στο Στρασβούργο η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που επιτρέπει τη χρηματοδότηση συνοριακών υποδομών όπως ο φράχτης του Έβρου.

Συγκεκριμένα, με 322 ψήφους υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια η τροπολογία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν κονδύλια για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των υποδομών στα σύνορα.

Την εν λόγω τροπολογία υπερψήφισαν 322 ευρωβουλευτές, 290 την καταψήφισαν και 20 απείχαν της ψηφοφορίας. Πλέον το θέμα, σύμφωνα με το skai.gr, θα τεθεί ξανά υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της τροπολογίας του ΕΛΚ που υπερψηφίστηκε.

Την υπερψήφιση της τροπολογίας χαιρέτησε το ίδιο το ΕΛΚ, αφήνοντας αιχμές για την ευρωπαϊκή ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών.

📣Strong majority support in the @Europarl_EN for the @EPPGroup amendment reinforcing border infrastructure. With a new #EUMigration crisis around the corner, the Social Democrats refuse to face the reality of the migration challenge in Europe today! https://t.co/iDUwZgSdsc pic.twitter.com/Reu2VpgD0g

Από την πλευρά της, η ομάδα των Σοσιαλιστών δήλωσε ότι «δεν αποδεχόμαστε το χτίσιμο τειχών και φραχτών στα εξωτερικά μας σύνορα με ευρωπαϊκά χρήματα. Το ΕΛΚ πρότεινε τροπολογία στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά κατορθώσαμε να μην περάσει η τελική έκθεση».

Building walls and fences on our external borders with EU money is totally unacceptable to us!



The EPP proposed an amendment to do so in the last EP report on the EU budget. The amendment passed, but we managed to stop the final report.



No EU money will go to finance EU walls! pic.twitter.com/8IeVcfTg0R