Φωτιές στον Καναδά: Συνεχίζονται οι εκκενώσεις, «ζοφερή» η κατάσταση - Κάηκε έκταση ίση με την Ελλάδα

Οι φωτιές στον Καναδά παραμένουν ανεξέλεγκτες με τις αρχές να καλούν χθες, Σάββατο, σε απομάκρυνση άλλων 30.000 ατόμων από τα σπίτια τους στη Βρετανική Κολομβία.

Σε αυτούς τους 30.000 που χρειάστηκε να φύγουν προστίθενται άλλοι 36.000 που έχουν λάβει την εντολή να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τον Μπόουιν Μα, αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία.

«Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά έντονα πόσο κρίσιμο είναι να ακολουθούνται οι εντολές εκκένωσης, όταν εκδίδονται» δήλωσε ο Bowinn Ma, υπουργός διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της επαρχίας. «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις ιδιοκτησίες, αλλά και για τους πρώτους ανταποκριτές που συχνά θα επιστρέψουν για να προσπαθήσουν να παρακαλέσουν τους ανθρώπους να φύγουν».

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν στους χειριστές drone να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς αυτά αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των εναέριων μέσων. «Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τραβήξετε πλάνα ή φωτογραφίες από ενεργές πυρκαγιές. Δεν είναι μόνο ανεύθυνο, αλλά είναι και παράνομο να τα πετάμε σε περιοχές με πυρκαγιές».

Ορισμένοι τουρίστες έχουν αναρτήσει τις εμπειρίες τους από τις πυρκαγιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν εικόνες ανθρώπων που σχηματίζουν ουρές για να δουν τα δάση που καίγονται.

Από τον κόσμο έχει ζητηθεί να μείνει μακριά και από τις λίμνες που χρησιμοποιούν οι υδροφόρες.

