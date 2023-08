Φωτιές στον Καναδά: Τρομάζουν οι εικόνες από τη χώρα - Χιλιάδες εκκενώσεις

Μαίνονται οι φωτιές στον Καναδά, με χιλιάδες άτομα να εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Η δυτική επαρχία Βρετανική Κολομβία στον Καναδά κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυροσβέστες μάχονται με τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στους λόφους και στα βουνά πάνω από την πόλη Δυτική Κελόουνα.

Η Δυτική Κελόουνα, μια πόλη 36.000 κατοίκων, βρίσκεται κάπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ. Απομακρύνσεις κατοίκων γίνονται επίσης βόρεια της κοντινής Κελόουνα, μιας πόλης 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται επίσης στη λίμνη Οκάναγκαν.

Οι φλόγες και ο καπνός είναι ορατοί από τη Δυτική Κελόουνα και ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό πάνω από την κοιλάδα που περιβάλλει τη λίμνη. Νωρίτερα ο εναέριος χώρος στην περιοχή είχε κλείσει προκειμένου να επιχειρήσουν βομβαρδιστικά που κάνουν ρίψεις νερού.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της επαρχίας μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, στους δημοσιογράφους, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. «Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση έφθασε σε μια κορυφή απόψε. Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση εξελίχθηκε και επιδεινώθηκε ραγδαία».

Canada is enduring its worst wildfire season with more than 1,000 active fires burning across the country, including 230 in the Northwest Territories. Teams were working to evacuate Hay River as the fire approached https://t.co/5I7mZHlkkX pic.twitter.com/ipOtTnqsUP