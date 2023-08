Φωτιές στον Καναδά: Εκκενώθηκε η μεγαλύτερη πόλη στα βορειοδυτικά της χώρας

Μαίνονται οι φωτιές στον Καναδά, με το βορειοδυτικό τμήμα να έχει πληγεί ιδιαίτερα, καθώς πάνω από 230 πυρκαγιές καίνε στη περιοχή.

Εξαιτίας των φωτιών οι κάτοικοι στην περιοχή Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες να απομακρυνθούν κατεπειγόντως ως αύριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα του Καναδά η οποία απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα βορειοδυτικά εδάφη, διατάσσοντας την εκκένωση της πόλης 20.000 κατοίκων ως αύριο το μεσημέρι.

Northern Territories, Canada 🇨🇦🔥 Hundreds of people were evacuated. Canada is witnessing its worst wildfire season on record, with nearly 1,100 active fires across the country as of Tuesday, thanks to a drier-than-normal summer. A total of 13.2 million hectares (32.6 million… pic.twitter.com/Raktx2fAzA — Peacemaker (@jardacarda72) August 17, 2023

Η πόλη «δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο όμως αν δεν βρέξει η φωτιά ενδέχεται να φθάσει στα περίχωρά της το σαββατοκύριακο», τόνισε ο Σέιν Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αν παραμείνετε ως το σαββατοκύριακο ρισκάρετε να θέσετε σε κίνδυνο τους εαυτούς σας και άλλους, πρόσθεσε.

Canada Fires - The Government of the Northwest Territorries announced an evacuation of the Capital City Yellowknife



Yellowknife has a population of around 20,000 people



There is no immediate threat to the city, right now. The Government also warned that highways could close. pic.twitter.com/EHWw5AT2sg — Jack Straw (@JackStr42679640) August 17, 2023

Φωτιές στον Καναδά: 168 χιλ. άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Υπενθυμίζεται πως σχεδόν 168.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά από την έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών. Στο βορειοδυτικό τμήμα, περιοχή με επιφάνεια διπλάσια από αυτή της μητροπολιτικής Γαλλίας, καταμετρώνται 230 ενεργά μέτωπα.

Καθώς απέχουν το ένα από το άλλο εκατοντάδες χιλιόμετρα, ήταν «ιδιαίτερα δύσκολο» να εκκενωθούν διά χερσαίων οδών χωριά, εξήγησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Μάικ Γουέστγουικ, αξιωματούχος, καθώς αναπτύχθηκαν μονάδες των ένοπλων δυνάμεων για να διευκολύνουν την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων με αεροπορικά μέσα.

An extraordinary evacuation ordered for nearly 22,000 people in Canada's Yellowknife NYT, as wildfires threaten the city. Fires were about 17 km away on August 16.https://t.co/iKJunaBWTF — J. Robert (@jayrob108) August 17, 2023

Φωτιές στον Καναδά: Κινητοποίηση των ένοπλων δυνάμεων

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανέφερε χθες πως οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν επί ποδός για να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους των Βορειοδυτικών Εδαφών. «Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε όποιους πόρους χρειαστεί» και να «βοηθάμε όπως μπορούμε», τόνισε μέσω Twitter.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP