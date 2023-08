Φωτιές στον Καναδά: Με στρατιωτικά αεροσκάφη απομακρύνονται οι κάτοικοι- 168 χιλ. άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους

Μαίνονται οι φωτιές στον Καναδά με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας να έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι φωτιές καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι απομακρύνσεις κατοίκων από αέρος ενώ οι δασικές πυρκαγιές φαίνεται να «καταπίνουν» δρόμους. Συγκεκριμένα, σχεδόν 168.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στη βορειοδυτική πλευρά καταμετρώνται περισσότερες από 230 ενεργές πυρκαγιές και περίπου το 15% του πληθυσμού έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Με εκατοντάδες χιλιόμετρα να χωρίζουν το ένα από το άλλο, τα χωριά είναι «ιδιαίτερα δύσκολο» να εκκενωθούν διά ξηράς, εξηγεί ο Μάικ Γουέστγουικ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως ένα απόσπασμα 120 στρατιωτών αναπτύχθηκε την Τρίτη προκειμένου να διευκολύνει τις αεροπορικές εκκενώσεις.

Κάτοικος μιας κοινότητας περίπου 2.250 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται τώρα υπό εντολή εκκένωσης, ο Τζόρνταν Έβοϊ, 28 ετών, ήλπιζε να εγκαταλείψει την κατοικία του με αυτοκίνητο για να καταφύγει στη γειτονική περιφέρεια Αλμπέρτα, όμως μια σημαντική δασική πυρκαγιά τον ανάγκασε τη Δευτέρα να αλλάξει γνώμη και να διαφύγει με στρατιωτικό αεροπλάνο. «Δεν μπορούσα να δω τίποτα μπροστά μου (...) Δεν υπήρχε πλέον δίκτυο, άρα κανένας τρόπος να ξέρω πού βρισκόμουν, ήταν ακόμη περισσότερο αγωνιώδες», λέει στο AFP. Ο Τζόρνταν Έβοϊ φοβόταν πως τα ελαστικά του φορτηγού του θα «έλιωναν» από τη ζέστη. «Ο αυτοκινητόδρομος είχε καταβροχθιστεί από τις φλόγες, ήταν η πιο τρομακτική στιγμή στη ζωή μου», είπε ακόμη.

