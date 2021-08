Φονικός σεισμός στην Αϊτή: Στους 724 οι νεκροί - Πάνω από 2.800 οι τραυματίες

Στους 724 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο την Αϊτή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική προστασία της χώρας.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης αυξήθηκε σήμερα 15 Αυγούστου σε 724 νεκρούς: 500 στο νότιο τμήμα, 100 στο Γκραν Ανς, 122 στη Νιπς και 2 στο βορειοδυτικό τμήμα», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Rescuers in Haiti search for survivors of the major earthquake as death toll climbs to more than 700 https://t.co/dg0Y1FRzC9 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 15, 2021

Πολλά σημεία της περιοχής που επλήγη από το φονικό σεισμό παρουσιάζουν εικόνα ισοπέδωσης, με τόνους τσιμέντου σκορπισμένους στους δρόμους και κτίσματα κατεστραμμένα και ετοιμόρροπα.

Λίγο μετά τον ισχυρό σεισμό, από τα συντρίμμια ακούγονταν φωνές και άνθρωποι με γυμνά χέρια έσπευσαν να απεγκλωβίσουν όσους μπορούσαν.

Locals in southern #Haiti are mobilizing to help each other, and pull victims from under the rubble, because the country has no government. The crime syndicate in power serves foreign powers and the bourgeoisie mafia. Haitians never give up. pic.twitter.com/c6eRdLV60W — Madame Boukman - Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) August 14, 2021

Λόγω των πολλών και εκτεταμένων καταστροφών, ο πρωθυπουργός κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενός μήνα.

A 7.2-magnitude quake struck Haiti, killing hundreds and injuring many more. Hundreds of homes were flattened in the Caribbean country, which is still clawing its way back from a major temblor 11 years ago https://t.co/SMIURCYsZY pic.twitter.com/qqtP0rULp4 — Reuters (@Reuters) August 15, 2021

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΕΡΑ

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΕΡΑ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ