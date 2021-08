Αϊτή: Εκατόμβες νεκρών και εικόνες ισοπέδωσης

Πάνω από 304 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ.



Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού στην φτωχότερη χώρα της ηπείρου που δεν είχε ακόμη ορθοποδίσει από ανάλογη θεομηνία τού 2010.

Photos: A Horrific Earthquake in Haiti - 14 early images from the Haitian cities of Jeremie and Les Cayes, following a magnitude 7.2 earthquake on Saturday that killed more than 300. https://t.co/9L3u4txbEK pic.twitter.com/ZWtFW8805v

Πολλά σημεία του νησιού παρουσιάζουν εικόνα ισοπέδωσης, με τόνους τσιμέντου σκορπισμένους στους δρόμους και κτίσματα κατεστραμμένα και ετοιμόρροπα.

Λίγο μετά τον ισχυρό σεισμό, από τα συντρίμμια ακούγονταν φωνές και άνθρωποι με γυμνά χέρια έσπευσαν να απεγκλωβίσουν όσους μπορούσαν.

Locals in southern #Haiti are mobilizing to help each other, and pull victims from under the rubble, because the country has no government. The crime syndicate in power serves foreign powers and the bourgeoisie mafia. Haitians never give up. pic.twitter.com/c6eRdLV60W